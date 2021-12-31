4 золота на HWBOT от русского оверклокера

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Русский оверклокер Alzov в очередной раз доказывает, что он самый быстрый участник не только конференции, но и всего мира, установив 4 мировых рекорда в категории RTX 3080ti. Собрав систему на процессоре 12900к и ddr5 памяти, на память был установлен водоблок, после чего память была разогнана до частоты 6600мгц. Видеокарта RTX 3080ti так же охлаждалась водой.

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В 3dmark Fire strike Alzov уверенно обогнал немца использующего процессор 5950х на частоте 5360мгц охлаждаемый сухим льдом и набрал 46666 балов.

В 3dmark Timespy extreme Alzov набрал 11566 баллов заняв 1 место.

В 3dmark Firestrike extreme 27050 заняв 1 место и в 3dmark Firestrike ultra 14856 тоже заняв первое место.