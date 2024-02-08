Украина просит у Пентагона и Запада F/A-18 Super Hornets и штурмовые вертолеты Apache

Украина обновила свои запросы на военную помощь от западных союзников, теперь она просит более современные и сложные системы вооружений. К слову: на днях США отказались выделять новые вертолеты даже для правительства Израиля и далеко не бесплатно.

В 2024 году, когда конфликт с Россией затянулся, Украина обновила свои запросы на военную помощь от западных союзников, попросив предоставить более современные и сложные системы вооружений. Министерство обороны Украины составило подробный список этих потребностей, включающий как уже имеющееся оборудование, так и новые запросы.

реклама

Ключевые пункты последнего списка Украины включают:

Передовые системы противовоздушной обороны: Сюда входит система Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), необходимая для защиты от высотных угроз, таких как баллистические ракеты. Она оснащена самыми современными радарами и перехватчиками. Система была разработана компанией Lockheed Martin при участии Boeing в 1995 году и уже действует в различных точках мира. Он прекрасно взаимодействует с другими системами обороны.

Истребители F-18 "Хорнет": Украина хочет получить эти передовые истребители, чтобы повысить свой боевой потенциал в воздухе. С 1980-х годов они являются основой ВМС США, участвуя в многочисленных конфликтах.

Беспилотники: Запрос включает в себя различные типы беспилотников, особенно производства General Atomics, чтобы повысить возможности Украины по наблюдению и нанесению точных ударов. Одним из примеров является MQ-1C Gray Eagle. Эти беспилотники отличаются выносливостью и высотой полета, оснащены сложными камерами и оружием. В основном они используются для наблюдения и нанесения целевых ударов.

Штурмовые и утилитарные вертолеты: AH-64 Apache - ударный вертолет, также Sikorsky UH-60 Black Hawk - универсальный, способный выполнять любые задачи, от перевозки войск до медицинской эвакуации.

Транспортные самолеты: Украина стремится получить транспортные самолеты C-17 Globemaster и C-130 Super Hercules, которые значительно улучшат ее логистические возможности. C-17 специализируется на стратегических воздушных перевозках, перемещая войска и грузы по всему миру. C-130 Hercules - многоцелевой четырехмоторный самолет, способный выполнять различные военно-транспортные функции.

Артиллерия и танки: В список по-прежнему входят танки M1 Abrams и 155-миллиметровая артиллерия, что свидетельствует о сохраняющейся потребности в тяжелом наземном вооружении. M1 Abrams, танк третьего поколения, славится своей броней и огневой мощью. 155-миллиметровая артиллерия, играющая ключевую роль в линейке НАТО, является хорошим примером дальнобойности.

Но что из этого реально войдет в списки поставок для Украины большой вопрос...