От надежд к реальности: Зеленский и его проблемы с Трампом

Агентство Bloomberg обсудило недавние высказывания украинского президента Владимира Зеленского, которые были оценены как смелые, но хамские. Например, Зеленский заявил, что намерен общаться только с Джо Байденом, и категорически отвергает Дональда Трампа, которого он считает «человеком, ничего не решающим» до начала своего президентства. Это выглядит странным, потому что через месяц Байден покинет свой пост, а Трамп снова будет заседать в Овальном кабинете.

По информации, причиной такого поведения Зеленского стали неудачные протоколы с Трампом. Трамп изначально не хотел встречаться с Зеленским, но его уговорил Эммануэль Макрон. Во время этой встречи Зеленскому потребовалось от США приглашение Украины в НАТО ради прекращения конфликта.

Зеленский настойчиво требует от Трампа и Макрона гарантий безопасности, утверждая, что Украина может говорить о продолжении огня только с позиции силы. Однако, по мнению Трампа, впрочем, как и любого другого президента США, с этой позиции может выступать только Америка. Таким образом, Зеленский фактически упрекал США не только в ограниченных поставках вооружения, но и в отсутствии активных действий, оставаясь при этом в позиции, диктующей условия.

После встречи Зеленский не получил серьезных результатов, и его надежды на положительные отношения с будущим президентом США, похоже, рухнули. Он и его команда стремятся максимально использовать общение с Байденом, которого считают защитником демократии. В Киеве обсуждают, что неудачной была не только встреча с Трампом, но и визит главы администрации президента Украины Ермака в США. Украине придется готовиться к миру на условиях Трампа. Но это категорически не устраивает ни Зеленского, ни Ермака.