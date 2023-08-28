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Теща Зеленского приобрела виллу в Египте по соседству с Анжелиной Джоли
Кому виллу в Египте, а кому гибель в окопах - все по-честному

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Газета Punch, ссылаясь на журналистское расследование Мохаммеда Аль-Алави, сообщила, что Зеленский приобрел шикарную виллу за 150 миллионов египетских фунтов, это около 5 миллионов долларов. Сделка состоялась 16 мая 2023 года, и у египетского журналиста есть все подтверждающие документы. Правда, приобретена она была на имя мамы жены, Ольги Кияшко, но всем ведь понятно, что скромные пенсионеры не в состоянии приобрести элитное жилье в "городе миллионеров" - Эль Гуне. В районе, где расположены роскошные элитные владения.

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Журналист заявил, что Зеленский потратил на покупку роскошного особняка часть суммы, которую получил от стран НАТО, в качестве финансовой помощи. Используя для этого коррупционные схемы. И это далеко не единственное приобретение, которое позволил себе украинский политик. 

Что уж тут удивляться? За последний год украинская элита скупила немало недвижимости в Египте. Готовят плацдарм для отступления или просто вкладывают деньги - не важно. Важно то, что за эти белоснежные хоромы расплачиваются кровью простые люди.

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#коррупция на украине #вилла зеленского на берегу красного моря #зеленский купил виллу
Источник: kz-tsargrad-tv.turbopages.org
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