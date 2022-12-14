Тед Снайдер считает, что Белый дом кардинально изменил свои позиции, касательно конфликта на Украине.

Тед Снайдер, который является обозревателем журнала TAC, заявил, что администрация американского президента постепенно подталкивает Владимира Зеленского к идее о том, что существует возможность о достижении компромисса для мирных переговоров с Россией. Пусть это и не совпадает с официальной риторикой о том, что украинский лидер должен самостоятельно определяться с будущим своей страны. Сообщает LENTA.RU.

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Из слов журналиста становится ясно, что Вашингтон решил изменить стратегию, касательно конфликтной ситуации на Украине. Он перечислил три сдвига, которые постепенно нарастают в отношении военных действий на Украине. Автор считает, что администрация Соединенных Штатов переключилась на подталкивание киевского руководства к мирным переговорам с Российской Федерацией. Как пишут в издании, сразу после этого западные страны также начали предлагать украинскому лидеру пойти на компромисс.

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Снайдер считает, что в результате позиция Америки изменилась полностью. На данный момент Вашингтон сообщает, что заявление о «территориальной целостности» Украины можно интерпретировать свободно. Обозреватель подчеркнул, что, если это действительно так, значит Соединенные Штаты вместе со своими союзниками по НАТО уже открыты для возможного прекращения огня.