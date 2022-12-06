Практически половина граждан США, а именно 47% уверена, что американские власти должны убедить Украину скорее заключить мир.

The Washington Post, ссылаясь на данные, полученные после опроса проведенного чикагской организацией Global Affairs, сообщила, что сорок процентов граждан США выступают за то, чтобы и дальше продолжать оказывать поддержку Украине. Другая половина американцев, которую составляет 47% граждан США убеждены, что власти Америки должны убедить украинское руководство заключить мир как можно скорее. Сообщает "Коммерсантъ".

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Исследования также показали, что 65% граждан Америки до сих пор поддерживают поставку оружия Украине, 66% за оказание экономической помощи, 73% одобряют принятие беженцев, а 75% американцев за введение санкций против Российской Федерации.

При этом стало известно, что 46% американцев считают, что преимуществ в сложившемся конфликте нет ни у России, ни у Украины. 26% граждан США с уверенностью заявляют, что преимущество на стороне Киева, другие 26% на стороне Москвы. 29% американцев убеждены в том, что Вашингтон должен начать постепенно отказываться от поддержки Украины.

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В ноябре Пентагон заявлял, что Америка передала Украине военную помощь в размере 20 млрд. долларов. Тогда же Джо Байден поручил выделить Украине еще 400 млн. долларов на военную поддержку. Президент США говорил, что такая помощь просто необходима Киеву, чтобы Владимир Путин не смог добиться успеха.