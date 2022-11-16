Reuters передает, что участниками G20 согласована итоговая декларация и в тексте документа содержится информация, касательно ядерного оружия и недопустимости угрозы его применения. Лидеры «Двадцатки» заявили, что необходимо сохранять всесторонние отношения с основами международного права для обеспечения спокойствия, стабильности и мира. Сообщает РБК.
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Большая часть участников саммита с осуждением высказывались, касательно проведения Российской Федерацией спецоперации на украинской территории. По настоянию российской стороны в документ внесли отметку о наличии иного мнения. На встрече обсудили вопрос о зерновой сделке, представители G20 положительно высказывались по поводу договора заключенного летом.
Тема климата также была затронута в данном документе. Участники саммита подтвердили желание ограничивать глобальное потепление. Говорили о том, что необходимо достичь углеродной нейтральности. В достижении поставленной задачи поможет сокращение использования энергоресурсов, таких как уголь, к примеру. Помимо этого, говорилось и о необходимости изменения системы энергосбережения в мире. Для этого необходимо усилить энергетическую безопасность и диверсифицировать поставки.