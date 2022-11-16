Лидеры саммита G20 согласовали итоговую декларацию, в которой говорится, что использование ядерного оружия недопустимо.

Reuters передает, что участниками G20 согласована итоговая декларация и в тексте документа содержится информация, касательно ядерного оружия и недопустимости угрозы его применения. Лидеры «Двадцатки» заявили, что необходимо сохранять всесторонние отношения с основами международного права для обеспечения спокойствия, стабильности и мира. Сообщает РБК.

реклама

Большая часть участников саммита с осуждением высказывались, касательно проведения Российской Федерацией спецоперации на украинской территории. По настоянию российской стороны в документ внесли отметку о наличии иного мнения. На встрече обсудили вопрос о зерновой сделке, представители G20 положительно высказывались по поводу договора заключенного летом.

рекомендации 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри 4090 в Регарде, цена норм RTX 3070 за 44тр в Регарде RTX 3080 за 63 тр в Регарде 3070 Ti MSI за 55тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Тема климата также была затронута в данном документе. Участники саммита подтвердили желание ограничивать глобальное потепление. Говорили о том, что необходимо достичь углеродной нейтральности. В достижении поставленной задачи поможет сокращение использования энергоресурсов, таких как уголь, к примеру. Помимо этого, говорилось и о необходимости изменения системы энергосбережения в мире. Для этого необходимо усилить энергетическую безопасность и диверсифицировать поставки.