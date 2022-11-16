Первый заместитель постоянного представителя России при ООН, опубликовал информацию, что уже существуют фактические доказательства, которые отчетливо показывают непричастность российского государства к выпуску ракет по Польше. Сообщает РБК.
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Дмитрий Полянский заявил, что существование наиважнейших фактов и указывают на непричастность российских военных к удару в сторону Польши. Плюс ко всему существует другой важный факт, а именно незамедлительное заявление киевского режима с призывом наказать российское государство. Поляки были готовы и подхватили сие безумие, поскольку полностью ошалели от русофобии. По мнению Полянского, этой попыткой задумывали напрямую спровоцировать и столкнуть НАТО с Россией.
Полянский добавил, что Совет безопасности ООН решил провести новую встречу по вопросам Украины. Он считает, что интересно послушать мнение Запада на этом заседании. Полянский уверен, что происшествие в Польше будет одним из основных вопросов на рассмотрении. Ведь для западников признание Украины и Польши в опаснейшей провокации просто немыслимо. Вот только игнорирование существующих фактов и вечное списывание всего на российское государство уже давно стало привычным делом для Запада.