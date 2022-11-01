Сенатор Андрей Клишас утверждает, что необходимости в отдельном документе о завершении частичной мобилизации нет.

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Сенатор Клишас считает, что нет никакой необходимости в отдельной документации, подтверждающей окончание частичной мобилизации.

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Об окончании мобилизации сначала было объявило Сергеем Шойгу, затем и самим президентом РФ. Андрей Клишас считает, что каких-либо других дополнительных подтверждений не нужно.

Частичная мобилизация в Российской Федерации проходила 21 сентября. О сроке призыва и количестве мобилизуемых в указе президента, который вышел в этот же день, точных указаний не было. Из уточнений главы минобороны Шойгу было известно, что планируют призвать 300 000 человек.

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28 октября министр обороны объявил об окончании мобилизации, при этом Шойгу уточнил, что набор контрактников и добровольцев продолжается. Министр также сообщил о выполнении указа по призыву 300 000 человек.