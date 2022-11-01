Сенатор Клишас считает, что нет никакой необходимости в отдельной документации, подтверждающей окончание частичной мобилизации.
реклама
Об окончании мобилизации сначала было объявило Сергеем Шойгу, затем и самим президентом РФ. Андрей Клишас считает, что каких-либо других дополнительных подтверждений не нужно.
Частичная мобилизация в Российской Федерации проходила 21 сентября. О сроке призыва и количестве мобилизуемых в указе президента, который вышел в этот же день, точных указаний не было. Из уточнений главы минобороны Шойгу было известно, что планируют призвать 300 000 человек.
28 октября министр обороны объявил об окончании мобилизации, при этом Шойгу уточнил, что набор контрактников и добровольцев продолжается. Министр также сообщил о выполнении указа по призыву 300 000 человек.