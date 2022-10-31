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Лимонова Оксана За пост начислено вознаграждение
Новые Mac от Apple появятся не раньше 2023 года
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В начале 2023 года должны появиться новенькие MacBook и некоторые настольные Mac, о которых уже несколько раз ходили слухи, рассказал Марк Гурман.

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Окончательная версия iOS 16.2 и iPadOS 16.2 станут доступны в середине декабря, а вот появления новых компьютеров не будет. 

Запуск новых Mac запланирован на март 2023 года. По сообщению Гурмана, в начале 2023 года Apple запланировала выпуск MacOS Ventura 13.3 и iOS 16.3, также еще двух ноутбуков MacBook Pro.

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3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде

Apple хочет выпустить первый Mac Pro на базе Apple Silicon. Новый Mac Mini на базе Apple M2 и Apple M2 Pro до сих пор в разработке.

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#новости apple #новые mac
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