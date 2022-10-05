Официально представлен Oppo A17. Oppo добавила новый смартфон в свою серию A, выпустив смартфон Oppo A17 в Малайзии.

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Смартфон OPPO A17 считается одним из самых эффективных телефонов в категории доступных устройств.

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Недавно выпущенный 26 сентября 2022 года телефон на рынке всего пару дней. Смартфон имеет возможность хранить сразу две сим-карты. Тип дисплея — IPS LCD. Его вес составляет всего 189 г. Это телефон на базе Android 12. Он имеет восьмиядерный процессор. Чипсет — MediaTek MT6765 Helio G35. 50-мегапиксельная камера и видеокамера с качеством - 1080 p. 4 ГБ оперативной памяти. Несъемная батарея емкостью 5000 мАч.

OPPO A17 в сравнении с предыдущей моделью OPPO A16 считают более быстрым и эффективным смартфоном. Он доступен в удивительных цветах, таких как Lake Blue и Midnight Black.

OPPO A17 — отличный выбор, если хочется подарить новомодный гаджет своим близким. Ожидается, что телефон будет запущен на индийском рынке к 20 октября 2022 года.

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Цена составляет всего около 130-140 евро. На индийском рынке ожидается, что смартфон будет продаваться по цене 12499 рупий.