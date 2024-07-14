На фоне запуска сети и трекеров приложение Find My Device превысило 500 миллионов загрузок в магазине Google Play.

Google выпустил приложение 11 декабря 2013 года. В течение многих лет дизайн приложения оставался прежним с зелено-белой цветовой палитрой. В начале 2023 года Google наконец-то сделал редизайн Material You (и темную тему), в котором пользовательский интерфейс на основе карты был удален с каруселью устройств наверху.

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Помимо отображения местоположения и состояния (батареи и сети) телефонов Android, планшетов, часов Wear OS, наушников Fast Pair, а теперь и трекеров на карте, приложение позволяет воспроизводить звук, блокировать устройства, добавлять пользовательские сообщения и стирать данные с устройств, на которых выполнен вход в вашу учетную запись Google.

К концу 2023 года Google наконец обновил логотип. Зелёный/белый цвет уступил место четырёхцветной иконке, вдохновлённой радаром.