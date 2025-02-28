Специальный набор Cupids Express Bundle, включающий в себя два симулятора грузоперевозки, можно купить с огромной скидкой

14 февраля SCS Software представили в Steam специальный праздничный набор -— Cupids Express Bundle. В него вошли игры Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator, а также DLC с тематической раскраской для каждой игры. Недавно этот набор получил скидку в 73%, что сделало покупку игр очень выгодной — две игры стоят 187 рублей, в то время как каждая игра по отдельности 312 рублей со скидкой 75%.

Скидка на Cupid's Express Bundle и DLC к игре продлится до 4 марта. Важно отметить, что если у вас уже есть одна игра из этого набора, вы получите большую скидку. К примеру, при наличии Euro Truck Simulator 2, Cupid's Express Bundle стоит всего 109 рублей.

Euro Truck Simulator 2 — симулятор грузоперевозок в европейских странах. Игра вышла в 2012 году и стала популярной из-за сочетания менеджмента и реалистичной механики управления грузовиком. Игра известна множеством DLC с различным контентом, по типу раскрасок и новых карт. Издатель игры активно устраивает различные события для сообщества и ставить во время них различные игровые задачи.