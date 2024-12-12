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NuclearMissionJam
В онлайн-шутере Team Fortress 2 началась праздничная раздача подарков
Team Fortress 2 получил праздничное обновление, содержащее шесть новых зимних карт и подарки для игроков.

Традиционное праздничное событие Smissmas стартовало в популярном шутере Team Fortress 2. При запуске игры игроки получают подарки от Valve - чулок с подарками, предмет “Тайный Сакстон” и новый кейс с аксессуарами. “Тайный Сакстон” и кейс можно продать на торговой площадке Steam, при наличии премиума в игре. 

В чулке с подарками содержатся:

  • Именной ярлык
  • Ярлык для описания
  • Расширитель рюкзака
  • Краска
  • Боевая раскраска для оружия
  • Три случайных оружия
  • Подаркопульта

Новые карты посвящены зимней тематике и будут расположены в разделе “Праздник”. На этот раз это карта с пингвином Penguin Peak, горная карта без снега Patagonia, гонка вагонеток в заснеженном городке Cutter, украшенный к празднику торговый центр Maul, ночная карта с захватом точки Overcast и вдохновленная игрой Day of Defeat карта Fortezza.

Помимо этого, в игру добавили 23 созданных сообществом аксессуара, три новых насмешки, 18 необычных эффектов. В магазине “Манн Ко.” также началась праздничная распродажа. Помимо нового контента, игра получила ряд улучшений и исправлений. Особенно много изменений получил режим VSH, среди которых вступительный ролик, изменение баланса и исправление ошибок. Событие завершится 7 января 2025 года. 

#обновление #team fortress 2 #праздник
Источник: teamfortress.com
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