Системные требования и дата релиза пока неизвестны, но уже заявлена поддержка контроллеров и достижений.

Коллектив разработчиков под названием Orbifold Studios опубликовал в Steam страницу модификации под названием Half-Life 2 RTX. Разработчики описывают свою модификацию как бесплатное дополнение к оригинальной игре, поддерживающей разрешение 4K и полную трассировку лучей. Особенностью модификации стали физически обоснованные текстуры, высокополигональные модели и обновленное освещение, создающее атмосферу City 17 заново. Немаловажно отметить, что разработчики сохранили оригинальную физику игры.

Модификация создана с помощью последней версии программы RTX Remix, она поддерживает технологии Reflex и NVIDIA DLSS 3.5. Сейчас у модификации нет даты выхода и системных требований, но судя по трейлеру, с модификацией справится даже RTX 3060.

Для Steam уже заявлены достижения, редактор уровней, поддержка контроллеров и субтитры. Судя по тому, что над модификацией работали разработчики другого мода, Half-Life 2: VR, есть вероятность добавления VR функционала. Немаловажно отметить, что модификация будет поддерживать русскую озвучку и интерфейс.

Чтобы не пропустить релиз модификации, её можно добавить в список желаемого Steam.