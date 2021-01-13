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Большой объём памяти, равный 12Gb, новая архитектура Ampere, демократичный прайс от 31800 рублей в России. Звучит всё очень вкусно, но давайте разберём всё по порядку. По поводу цен в российской рознице, это, конечно, отдельный разговор, так как из-за очередного майнинг бума, старшего собрата в лице RTX 3060ti на текущий момент можно приобрести минимум за 70-75 тысяч рублей при рекомендованной в 39990 рублей. Но что-то нам подсказывает, что данный продукт всё же больше ориентирован как раз на майнеров, а иначе какой смысл устанавливать в графический ускоритель, стоящий на ступень ниже, вдвое больший объём памяти? Все мы помним как GTX1060 3Gb и RX570 4Gb превратились в "тыквы" из-за нехватки памяти на большинстве популярных алгоритмах майнинга. С 12Gb памяти видеокарта будет очень долго находиться на службе, единственное, что может помешать, так это затяжная и глубокая коррекция криптовалют.

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По нашему мнению RTX 3060 покажет неплохую скорость хеширования на уровне 45-50 MH/s и станет ещё более популярной у так называемых шахтёров, добывающих криптовалюту. Прогнозируемую стоимость легко подсчитать, посмотрев на разницу рекомендованной и реальной цены на ту же RTX 3060ti, а она составляет внушительные 75%. На выходе получаем примерно 55000 рублей за RTX 3060. Есть, конечно, много "НО", так как на самом старте продаж цена будет на порядок ниже, но другой вопрос: успеет ли обычный геймер урвать вожделенную карту, ведь целая армия перекупов зачастую оказывается быстрее, сметая первые поставки за считанные секунды. Это их хлеб, на котором, судя по наценкам, удаётся неплохо погреть руку. Ну и майнеры, скупающие по 5-10 карт сразу, также довольно шустрые ребята.

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Со слов представителей NVIDIA, ожидать первые поставки RTX 3060 в российские магазины следует ближе к концу февраля 2021 года. Будем следить за развитием событий в борьбе за обладание новыми картами, а так же ждём первых реальных тестов у блогеров, так как таблица производительности в сравнении с RTX 2060, представленная компанией NVIDIA на вчерашней выставке CES2021, полностью не отражает реального положения дел.