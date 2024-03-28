Zotac ZBOX Edge MI672 и ZBOX Edge MI652 теперь официально оснащены процессорами Intel Ultra 7 155H и Core Ultra 5 125H.

Компания Zotac обновила линейку мини-пк ZBOX Edge процессорами Intel Meteor Lake. ZBOX Edge MI672 и ZBOX Edge MI652 заменяют Edge MI648 и Edge MI668, выпущенные в прошлом году с процессорами Raptor Lake-P. В каждой модели также увеличено количество USB-портов, но это происходит за счёт порта Thunderbolt.

Zotac ZBOX Edge MI672 и ZBOX Edge MI652 Основное различие между Zotac ZBOX Edge MI672 и ZBOX Edge MI652 заключается в их процессорах. MI672 оснащен процессором Intel Core Ultra 7 155H, а MI652 использует процессор Intel Core Ultra 5 125H. Оба поддерживают до 64 ГБ памяти DDR5 и графику Intel Arc. В корпусе предусмотрено место для одного твердотельного накопителя M.2 NVMe PCIe Gen4 2230/2240 и накопителя SATA 2280.

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Zotac ZBOX Edge MI672 и ZBOX Edge MI652 с задним вводом-выводом (изображение через Zotac)Zotac ZBOX Edge MI672 и ZBOX Edge MI652 могут подключать два дисплея 4K с частотой обновления 60 кадров в секунду благодаря портам HDMI 2.1 и DP 1.4. Варианты беспроводного подключения включают Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4. Другие функции ввода-вывода включают пять портов USB 3.2 Gen2 (два передних, один задний), один порт USB 3.2 Gen2 Type-C, порт gigabit Ethernet и аудиоразъем 3,5 мм.

Интерфейсы Zotac ZBOX Edge MI672 и ZBOX Edge MI652 (изображение предоставлено Zotac)Компания Zotac объявит цену и доступность ZBOX Edge MI672 и ZBOX Edge MI652 позже. Оба мини-ПК имеют размеры 149,5 x 149,5 x 28,5 мм (5,89 x 5,89 x 1,12 дюйма) и могут устанавливаться на стандартное крепление VESA.