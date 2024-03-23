Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Айзанат Умалатова
Samsung Galaxy Book 4 с процессорами до Intel Core 7 выпущен в Индии
Samsung Galaxy Book 4 поставляется с 512 ГБ SSD-накопителем NVMe.

реклама

Samsung Galaxy Book 4 был представлен в Индии в пятницу, 22 марта. Эта модель присоединяется к Galaxy Book 4 Pro, Galaxy Book 4 360 и Galaxy Book 4 Pro 360, которые были представлены в стране в феврале этого года. В отличие от предыдущих моделей, новый ноутбук не оснащён процессорами Intel Core Ultra. Однако Galaxy Book 4 поставляется с собственным набором функций на базе искусственного интеллекта, которые помогают в решении ряда задач, таких как ремастеринг фотографий или редактирование видео. Он доступен для покупки в стране в двух цветовых вариантах и нескольких вариантах процессора и оперативной памяти.

Samsung Galaxy Book 4 присутствует на веб-сайте Samsung в Индии по начальной цене 70 990 рупий (856 долларов) за вариант с процессором Intel Core 5 и 8 ГБ оперативной памяти. В то время как вариант с 16 ГБ оперативной памяти с тем же процессором доступен по цене 75 990 рупий (916 долларов).

реклама

Вариант Galaxy Book 4 с процессором Intel Core 7 предлагается только с 16 ГБ оперативной памяти по цене 85 990 рупий (1037 долларов). Все варианты предлагаются в сером и серебристом цветах и в настоящее время доступны для покупки на веб-сайте Samsung в Индии, в ведущих интернет-магазинах или в избранных розничных магазинах.

Galaxy Book 4 оснащён 15,6-дюймовым экраном с разрешением Full HD (1920 x 1080 пикселей) и светодиодной подсветкой с антибликовым покрытием. Он поставляется с процессором до Intel Core 7 150U CPU в паре с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 512 ГБ SSD-накопителем NVMe, который может быть расширен до 1 ТБ. На борту идет предустановленная Windows 11 Home.

Ноутбук оборудован инструментом для редактирования фотографий с поддержкой искусственного интеллекта, который позволяет пользователям восстанавливать старые изображения или фото низкого качества. Его можно использовать для изменения элементов изображения, например, удаления нежелательных светотеней. Устройство также оснащено встроенным видеоредактором Galaxy.

Пользователи могут подключать свои смартфоны Galaxy для улучшения качества веб-камеры Samsung Galaxy Book 4. В этой функции в качестве веб-камеры используется сенсор Samsung Galaxy на смартфоне вместо встроенной камеры с разрешением 720p. Эта функция была впервые анонсирована компанией в январе этого года.

Galaxy Book 4 оснащён аккумулятором ёмкостью 54 Втч с поддержкой зарядки мощностью 45 Вт через порт USB Type-C. Ноутбук также поддерживает подключение по Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Для обеспечения безопасности он оборудован устройством считывания отпечатков пальцев. Он оснащён одним портом HDMI, двумя портами USB Type-C и двумя портами USB 3.2. Также одним устройством чтения карт microSD, аудиоразъемом и одним слотом RJ45 (LAN).

Корпус Galaxy Book 4 весит 1,55 кг и имеет размеры 35,66 см х 22,91 см х 1,54 см.

#новости #samsung #новости it #новости google #samsung galaxy book 4
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Индия участвует в подводной гонке за добычу самого ценного в мире аккумуляторного металла
+
Подводная лодка ВМС Великобритании HMS Vengeance установила новый рекорд пребывания под водой
4
Пока Европа вводит ограничения на ввоз зерна из Украины, РФ заняла первое место по экспорту пшеницы
+
Forbes: Украина извлечёт выгоду из F-16, но потеряет самолёты в первые недели использования
2
Хороший суперфлагман Xiaomi 14 Ultra
2
В Индии смогли создать свой танковый двигатель, эквивалетный по мощности двигателю "Арматы"
2
Army Recognitnion: На Украине замечен истребитель МиГ-29 с французской авиабомбой Hammer
1
Интерактивная карта Flightradar24 показывает, где в данный момент происходят помехи GPS
4
Данные исследования: почти треть российских компаний перешла на импортонезависимые аналоги SAP
3
Технологический прорыв в области OLED обещает навсегда устранить выгорание
+
Характеристики Samsung Galaxy S24 с искусственным интеллектом
1
AMD представила FSR 3.1 - новый уровень качества изображения без использования ИИ
1
Reuters: ООН приняла первую глобальную резолюцию по искусственному интеллекту
+
Huawei выпустила обновление HarmonyOS для умных часов WATCH GT 3
+
Ученые попались на публикации статей в научных журналах, сгенерированных искусственным интеллектом
2
Американские чиновники надеются, что оборудование для производства 7-нм чипов в Китае рано или поздно деградирует
1
Google предоставляет бесплатный доступ к Gemini 1.5 Pro для пользователей по всему миру
1
В России начали строительство трассы Дон-Сочи стоимостью 1.5 трлн. рублей
4
В Китае анонсированы смарт-часы Oppo Watch X на Snapdragon W5 Gen 1 с автономностью 100 часов
+
Riot Games перезапустила разработку MMO во вселенной League of Legends — предыдущая версия была слишком похожа на другие игры в этом жанре
+

Популярные статьи

Очень краткий обзор оперативной памяти Digma DDR3L на 8 Гб
14
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 4
20
Ноутбук vs компьютер – что выгоднее, и почему сборка игрового ПК в 2 раза дешевле и на 50% быстрее
33
Китай представил новый кластерный дрон для групповых атак
+
WP: В украинском городе Маков почти не осталось мужчин призывного возраста
33
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Март)
5
ПК за 200 000р vs ноутбук за 250 000р – что быстрее, и стоит ли обращать внимание на видеокарту
6
Видеокарты NVIDIA медленнее и дороже видеокарт AMD, но продаются намного лучше
19
Японцы не желают видеть американских военных в своих портах и на аэродромах
9
Генно-отредактированную свиную почку впервые пересадили человеку
3

Сейчас обсуждают

geepnozeex
20:38
https://coub.com/view/3dswud
WP: В украинском городе Маков почти не осталось мужчин призывного возраста
geepnozeex
20:38
https://coub.com/view/3dpq1d
Forbes: Украина извлечёт выгоду из F-16, но потеряет самолёты в первые недели использования
corsi
20:36
На 4090 цена накручена из-за использования ее для неграфических вычислений. И с 7900 XTX конкурирует 4080/4080S.
Видеокарты NVIDIA медленнее и дороже видеокарт AMD, но продаются намного лучше
geepnozeex
20:34
Японцы не желает видеть американских военных в своих портах и на аэродромах
REY_B_
20:31
Осталось только спросить "GPT-4, как ты относишься к тому, что тебя выключат и сотрут, когда выйдет GPT-5", и посмотреть, умеет ли ИИ врать...
Нейросети подают "признаки самосознания"
geepnozeex
20:31
америка это раковая опухоль планеты. необходимо стереть амеров в пыль.
США намерены задавить санкциями тайные закупочные сети компании Huawei
Иван Феночка
20:24
> близзард > талантливые кадры > разработчики > близзард 2024 Это набор гендерных специалистов и маркетологов, там ноль разработчиков.
Известный инсайдер утверждает, что запуск Overwatch 2 не оправдал ожиданий Blizzard, а разработчиков лишили денежных бонусов
Dmitry Shibaev
20:23
Сначала не бери 4К монитор, потом не покупай 4090, а теперь AMD быстрее, автор жги дальше)
Видеокарты NVIDIA медленнее и дороже видеокарт AMD, но продаются намного лучше
Денис Насонов
20:19
Planetra уже интересные решения выкатила, получше 1с будет
Данные исследования: почти треть российских компаний перешла на импортонезависимые аналоги SAP
nikat
20:19
Какая жалкая подмена понятий в головах у вассалов: власти окуппированных стран пытаются сделать вид, что это они позволяют командовать собой своим хозяевам. Смешно...
Американским войскам не рады в японских портах и на аэродромах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем