Samsung Galaxy Book 4 поставляется с 512 ГБ SSD-накопителем NVMe.

Samsung Galaxy Book 4 был представлен в Индии в пятницу, 22 марта. Эта модель присоединяется к Galaxy Book 4 Pro, Galaxy Book 4 360 и Galaxy Book 4 Pro 360, которые были представлены в стране в феврале этого года. В отличие от предыдущих моделей, новый ноутбук не оснащён процессорами Intel Core Ultra. Однако Galaxy Book 4 поставляется с собственным набором функций на базе искусственного интеллекта, которые помогают в решении ряда задач, таких как ремастеринг фотографий или редактирование видео. Он доступен для покупки в стране в двух цветовых вариантах и нескольких вариантах процессора и оперативной памяти.

Samsung Galaxy Book 4 присутствует на веб-сайте Samsung в Индии по начальной цене 70 990 рупий (856 долларов) за вариант с процессором Intel Core 5 и 8 ГБ оперативной памяти. В то время как вариант с 16 ГБ оперативной памяти с тем же процессором доступен по цене 75 990 рупий (916 долларов).

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Вариант Galaxy Book 4 с процессором Intel Core 7 предлагается только с 16 ГБ оперативной памяти по цене 85 990 рупий (1037 долларов). Все варианты предлагаются в сером и серебристом цветах и в настоящее время доступны для покупки на веб-сайте Samsung в Индии, в ведущих интернет-магазинах или в избранных розничных магазинах.

Galaxy Book 4 оснащён 15,6-дюймовым экраном с разрешением Full HD (1920 x 1080 пикселей) и светодиодной подсветкой с антибликовым покрытием. Он поставляется с процессором до Intel Core 7 150U CPU в паре с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 512 ГБ SSD-накопителем NVMe, который может быть расширен до 1 ТБ. На борту идет предустановленная Windows 11 Home.

Ноутбук оборудован инструментом для редактирования фотографий с поддержкой искусственного интеллекта, который позволяет пользователям восстанавливать старые изображения или фото низкого качества. Его можно использовать для изменения элементов изображения, например, удаления нежелательных светотеней. Устройство также оснащено встроенным видеоредактором Galaxy.

Пользователи могут подключать свои смартфоны Galaxy для улучшения качества веб-камеры Samsung Galaxy Book 4. В этой функции в качестве веб-камеры используется сенсор Samsung Galaxy на смартфоне вместо встроенной камеры с разрешением 720p. Эта функция была впервые анонсирована компанией в январе этого года.

Galaxy Book 4 оснащён аккумулятором ёмкостью 54 Втч с поддержкой зарядки мощностью 45 Вт через порт USB Type-C. Ноутбук также поддерживает подключение по Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Для обеспечения безопасности он оборудован устройством считывания отпечатков пальцев. Он оснащён одним портом HDMI, двумя портами USB Type-C и двумя портами USB 3.2. Также одним устройством чтения карт microSD, аудиоразъемом и одним слотом RJ45 (LAN).

Корпус Galaxy Book 4 весит 1,55 кг и имеет размеры 35,66 см х 22,91 см х 1,54 см.