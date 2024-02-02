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Айзанат Умалатова
Цифровой доллар: каковы опасения Дональда Трампа по поводу проекта Джо Байдена?
Проект Джо Байдена по цифровому доллару, запущенный в марте 2022 года, похоже, не пользуется поддержкой бывшего президента США Дональда Трампа. Нежелание, которое частично объясняется его позицией в отношении финансового суверенитета.

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Как и в Европе, администрация Байдена также рассматривает возможность создания национального цифрового актива для развития. Неудивительно; этот шаг основан в первую очередь на стремлении адаптировать финансовые системы к эпохе цифровых технологий и необходимости не отставать от криптовалют. Такого цифрового доллара еще не существует, но Дональд Трамп уже категорически против него.

Криптовалюты и политический скептицизм

Дональд Трамп уже вышел на арену криптовалют, поскольку в августе 2023 года был создан токен, официально связанный с ним. Даже если бы он не был его создателем, Дональд Трамп, как сообщается, владел бы им на сумму, эквивалентную 1,1 миллиона долларов. Таким образом, этот факт подтверждает, что экс-президент категорически не против виртуальных активов. Получивший название Maga ( для того, чтобы снова сделать Америку великой), этот crytpo работает очень хорошо. Действительно, на этой неделе она только что испытала явный отскок, порядка 22%, что можно объяснить ее победой на республиканских праймериз в Нью-Гэмпшире.

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С другой стороны, Трамп не носит в своем сердце проект цифрового доллара. Воспринимаемый скорее как угроза индивидуальному финансовому суверенитету, вероятность того, что он существует, будет очень мала, если Трамп когда-нибудь вернется к власти. Его противодействие этому проекту не единично. Рон де Сантис, член Республиканской партии и бывший избранный от 6-го избирательного округа Флориды, назвал цифровой доллар «пробужденным». Вивек Рамасвами, бывший кандидат на республиканских праймериз 2024 года, придерживается примерно того же мнения относительно этой виртуальной валюты.

Финансовый суверенитет и государственный контроль

Согласно заявлениям Трампа, его неприязнь к этому проекту в основном основана на страхе, который питает правительство США: «возможность забрать ваши деньги, и вы даже не узнаете, что они исчезли». Слова, которые подчеркивают сомнения, которые питает кандидат в отношении способности централизованных финансовых институтов оставаться независимыми от политической власти.

Несмотря на то, что криптовалюты основаны на блокчейне и, следовательно, по своей природе поддаются проверке и устойчивы к любым попыткам подделки, это, похоже, не убеждает Трампа в обоснованности цифрового доллара. Последний также должен иметь в виду, что значительная часть его электората очень обеспокоена проблемами, присущими личной свободе и государственному контролю. Его позиция по отношению к валюте, элементарному символу экономической автономии, является одним из элементов его политической стратегии.

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Противодействие кандидата от республиканцев прекрасно иллюстрирует сложный характер проблем, связанных с оцифровкой валюты. Хотя это может быть реальным ответом на рост криптовалют, опасения по поводу суверенитета и конфиденциальности все еще остаются острыми.

#новости #политика #криптовалюта #наука #наука и техника #цифровая валюта #цифровая версия
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