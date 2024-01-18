Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Айзанат Умалатова
В Ленинградской области в результате атаки беспилотника ВСУ никто не пострадал
Министерство обороны официально подтвердило — примерно в 1.30 над Ленинградской областью был сбит БПЛА самолётного типа

реклама

В Петербурге и Ленинградской области произошла атака дронов, предположительно принадлежащих Вооруженным силам Украины. Согласно сообщениям очевидцев, несколько беспилотных летательных аппаратов были замечены в воздухе над городом, что вызвало панику среди местных жителей.

Спасатели и правоохранительные органы оперативно приняли меры по отражению атаки, и, по предварительным данным, удалось предотвратить возможные последствия. Однако, по информации из источников в правительстве, нанесённый ущерб пока не подтвержден.

реклама

Глава администрации Санкт-Петербурга, Александр Беглов, высказал свое мнение относительно попытки атаки на Ленинградскую область со стороны дрона, который, по предположениям, принадлежит Вооруженным силам Украины. Он также сообщил о последствиях этого инцидента.

Беглов подчеркнул, что благодаря уничтожению украинского беспилотника в Ленинградской области, никто не пострадал. Он также отметил, что в регионе проводятся следственные мероприятия в связи с произошедшей ситуацией.

Пострадавших нет. Находимся на постоянной связи со всеми силовыми структурами.

Эксперты уже начали расследование инцидента, чтобы установить мотивы и возможных исполнителей атаки. Пока нет официальной информации о пострадавших или материальном ущербе, однако власти призывают граждан сохранять спокойствие и быть бдительными.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Между тем, военные эксперты высказывают предположение, что данная атака может стать частью новой военной стратегии, инициированной ВСУ. Подобные инциденты могут привести к усилению напряженности на Украине и в России, что требует дальнейшего внимания со стороны международного сообщества.

#новости #россия #украина #сво #политика #всу #обстрел #беспилотники всу #ленинградская область #новости google
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России построят крупнейшую в мире электростанцию приливного типа, задуманную ещё при СССР
26
Военный эксперт рассказал, почему российские «Ланцеты» легко пробивают толстую броню Leopard-2А6
2
На передовой со стороны Украины появились "гибриды" FrankenSAM, собранные из разных ЗРК
+
В России создаётся бюджетный, но при этом быстрый аналог реактивного беспилотника «Герань»
4
Не опять, а снова. YouTube «виснет» при применении блокировщиков рекламы
2
Эксперт Перенджиев заявил о преимуществе «Авангарда» над северокорейской ракетой
2
В США наблюдается массовый выход из строя электромобилей Tesla из-за сильных морозов
9
Toyota HiLux приступает к масштабной эволюции
1
Вакансии в сфере ИИ требуют более высоких зарплат в ИТ и разрыв постоянно растет
1
Новая карта Марса показывает лучшее место для посадки астронавтов
1
Телескоп Хаббл запечатлел столкновение двух галактик
+
Samsung Galaxy A35 появился на Geekbench с подробностями о процессоре
1
Северная Корея испытывает гиперзвуковые ракеты, которые очень сложно сбить
+
ИноСМИ: ВС России проверяют возможности своих РЭБ, отключая на половине Польши GPS-сигнал
2
Seagate Ramps выпускает революционные жесткие диски емкостью 30 ТБ
4
MiniOS v3.3.3: обновление легкого модульного Linux-дистрибутива для USB-накопителей
2
Представлена первая ядерная батарея для мобильных устройств со временем работы 50 лет
4
Порошенко подал в суд на пограничников и потребовал 500 тысяч гривен компенсации
5
iPhone 15 Pro Max остаётся лидером продаж среди моделей iPhone 15
+
Чем пахнет космос
2

Популярные статьи

ВС РФ наносят удары новым комплексом ракетно-бомбового вооружения "Гром" 9-А-7759
15
Семь оптимальных комбинаций процессора и видеокарты для игровых компьютеров в 2024 году
33
10 лучших бюджетных корпусов для игровых компьютеров в январе 2024 года — с ценой до 3900 рублей
17
Почему выгоднее покупать б.у. видеокарты на Авито и сколько можно сэкономить на GeForce RTX 3060
46
История появления унитаза
9
Проверяю неоригинальную русскую озвучку в некоторых играх
1
О принудительном характере обновлений Linux, и почему репозитории несостоятельны
47
Иск "Нью-Йорк Таймс" против OpenAI способен остановить развитие машинного интеллекта
9
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
12
Как Китай обходит санкции США и скупает запрещенные AI-чипы Nvidia
1

Сейчас обсуждают

Вячеслав Камбаров
23:09
Т.е. порт можно не ждать.
Naughty Dog анонсировала выпуск "The Last of Us Part II Remastered" 19 января
Дед Мороз
23:06
Скорее интересно прикинуть как будет выглядеть флот России через 5 лет на фоне такого противостояния и роста флотов Китая и США.
Китай способен парой залпов истощить ПВО ВМС США превратив американские авианосцы в беззащитные цели
Вячеслав Камбаров
23:06
Для NAS самое то.
Seagate Ramps выпускает революционные жесткие диски емкостью 30 ТБ
Алексей Смирнов
23:04
Не, ну если в героев 3х играть, то норм сочетание.
Впечатления о GeForce RTX 3060 спустя два года или почему моя следующая видеокарта будет от AMD
Вячеслав Камбаров
23:00
Маск не успевает...😂
Экс-президент Украины Порошенко подал в суд на пограничников, отказавшихся выпустить его из страны
Вячеслав Камбаров
22:59
Маскод.филы возбудились.🤣
Флагманский графический процессор Intel Battlemage могли оснастить огромным кэшем — инсайдер
daem0ns
22:59
правильно, бойтесь мрази! Ибо с каждого будет спрошено - кто, чего, и сколько в салорейх отправлял...
Глава МИД Литвы пофантазировал на тему того, сколько оружия нужно Украине, чтобы «победить»
Фусн
22:59
Потянет электроэнергия...:
Семь оптимальных комбинаций процессора и видеокарты для игровых компьютеров в 2024 году
REY_B_
22:54
США в принципе воевать не могут, что стало ясно по тому, как они сбежали из Афганистана. Поэтому они на все удары твердят одно "не попали, потерь нет". Касательно же Ирана и Пакистана, то они давно се...
Почему война в Газе не способна спровоцировать прямой конфликт между США и Ираном
Олег Бледных
22:53
Да что ему доказывать, скажу так вот у меня ноут lenovo legion 7 (полностью на AMD и проц и видюха) - так вот 11 винда да подняла все железо (для меня она говно), 10 танцы с бубном, а вот Arch поднял ...
О принудительном характере обновлений Linux, и почему репозитории несостоятельны
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем