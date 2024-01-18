Министерство обороны официально подтвердило — примерно в 1.30 над Ленинградской областью был сбит БПЛА самолётного типа

В Петербурге и Ленинградской области произошла атака дронов, предположительно принадлежащих Вооруженным силам Украины. Согласно сообщениям очевидцев, несколько беспилотных летательных аппаратов были замечены в воздухе над городом, что вызвало панику среди местных жителей.

Спасатели и правоохранительные органы оперативно приняли меры по отражению атаки, и, по предварительным данным, удалось предотвратить возможные последствия. Однако, по информации из источников в правительстве, нанесённый ущерб пока не подтвержден.

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Глава администрации Санкт-Петербурга, Александр Беглов, высказал свое мнение относительно попытки атаки на Ленинградскую область со стороны дрона, который, по предположениям, принадлежит Вооруженным силам Украины. Он также сообщил о последствиях этого инцидента.

Беглов подчеркнул, что благодаря уничтожению украинского беспилотника в Ленинградской области, никто не пострадал. Он также отметил, что в регионе проводятся следственные мероприятия в связи с произошедшей ситуацией.

Пострадавших нет. Находимся на постоянной связи со всеми силовыми структурами.

Эксперты уже начали расследование инцидента, чтобы установить мотивы и возможных исполнителей атаки. Пока нет официальной информации о пострадавших или материальном ущербе, однако власти призывают граждан сохранять спокойствие и быть бдительными.

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Между тем, военные эксперты высказывают предположение, что данная атака может стать частью новой военной стратегии, инициированной ВСУ. Подобные инциденты могут привести к усилению напряженности на Украине и в России, что требует дальнейшего внимания со стороны международного сообщества.