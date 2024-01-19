После урегулирования особенно дорогостоящего судебного спора, Google приняло решение быть более прозрачным в отношении предполагаемого сбора данных в так называемом «приватном» режиме просмотра Chrome.

Замеченный нашими коллегами из AndroidPolice, Google изменил заявление об отказе от ответственности, которое отображается на странице новой вкладки Chrome в режиме инкогнито. Цель? Обеспечить дополнительную прозрачность в отношении сбора информации при использовании этого режима и избежать потенциальных дополнительных юридических проблем для Google.

Не такой уж приватный просмотр

В Интернете существует легенда о том, что использование инкогнито позволит сделать себя полностью анонимным во время "прогулок" по Интернету. Если мы используем термин «заголовок», то это потому, что распространенное мнение явно неверно: активность пользователя остается видимой на посещаемых веб-сайтах, работодателе или учебном заведении, в котором используется Wi-Fi или интернет-провайдер. Так что приватный просмотр - это еще не все, даже если он, очевидно, позволяет не сохранять историю просмотров или информацию, введенную в формы.

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Стремясь устранить любую двусмысленность, Google поэтому включил совершенно новое упоминание в свою последнюю версию Chrome (Canary 122), чтобы сделать процесс сбора данных в режиме инкогнито более понятным. Это упоминание сформулировано следующим образом: «Это не изменит способ сбора данных веб-сайтами, которые вы посещаете, и службами, которые они используют, включая Google».

Напомним, что Google Canary - это экспериментальная версия Google Chrome, предназначенная для выявления ошибок и предназначенная в первую очередь для разработчиков. Таким образом, это новое упоминание еще не включено в общедоступную версию браузера, но должно появиться в ближайшем будущем.

Прямой ответ на дорогостоящий судебный процесс над Google

В 2020 году на Google был подан иск за нарушение нескольких федеральных законов в США именно из-за своего режима инкогнито, последний как раз не такой «приватный», как рекламируется. Недавно (в декабре прошлого года) компания урегулировала спор на скромную сумму в 5 миллиардов долларов, что может показаться небольшой суммой в масштабах Google, но более чем достаточно, чтобы подтолкнуть компанию к обновлению своей политики конфиденциальности, связанной с приватным просмотром в Chrome.

Таким образом, чтобы избежать потенциальных новых юридических проблем в будущем, Google теперь стал более прозрачным в отношении реальных последствий инкогнито в Chrome для сбора данных, что мы также недавно смогли увидеть на Android. Поэтому каждому пользователю необходимо тщательно учитывать эту информацию: нет, режим инкогнито не позволяет вам анонимно перемещаться по сети, совсем наоборот. Это, безусловно, позволяет вам скрыть свою историю от человека, заходящего на ваше устройство, но на этом все.

Google Chrome

Очень хорошая производительность

Простой и приятный в использовании

Хорошо защищенный браузер

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Полнофункциональный и удобный, Google Chrome зарекомендовал себя как бесплатный справочник по веб-браузерам и занимает отличные позиции по сравнению с другими флагманскими приложениями, такими как Mozilla Firefox и Microsoft Edge (бывший Internet Explorer). В дополнение к своей версии для Windows, Mac и Linux для ПК калифорнийская фирма также предлагает мобильную версию, совместимую с Android и iOS.