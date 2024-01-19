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Замеченный нашими коллегами из AndroidPolice, Google изменил заявление об отказе от ответственности, которое отображается на странице новой вкладки Chrome в режиме инкогнито. Цель? Обеспечить дополнительную прозрачность в отношении сбора информации при использовании этого режима и избежать потенциальных дополнительных юридических проблем для Google.
Не такой уж приватный просмотр
В Интернете существует легенда о том, что использование инкогнито позволит сделать себя полностью анонимным во время "прогулок" по Интернету. Если мы используем термин «заголовок», то это потому, что распространенное мнение явно неверно: активность пользователя остается видимой на посещаемых веб-сайтах, работодателе или учебном заведении, в котором используется Wi-Fi или интернет-провайдер. Так что приватный просмотр - это еще не все, даже если он, очевидно, позволяет не сохранять историю просмотров или информацию, введенную в формы.
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Стремясь устранить любую двусмысленность, Google поэтому включил совершенно новое упоминание в свою последнюю версию Chrome (Canary 122), чтобы сделать процесс сбора данных в режиме инкогнито более понятным. Это упоминание сформулировано следующим образом: «Это не изменит способ сбора данных веб-сайтами, которые вы посещаете, и службами, которые они используют, включая Google».
Напомним, что Google Canary - это экспериментальная версия Google Chrome, предназначенная для выявления ошибок и предназначенная в первую очередь для разработчиков. Таким образом, это новое упоминание еще не включено в общедоступную версию браузера, но должно появиться в ближайшем будущем.
Прямой ответ на дорогостоящий судебный процесс над Google
В 2020 году на Google был подан иск за нарушение нескольких федеральных законов в США именно из-за своего режима инкогнито, последний как раз не такой «приватный», как рекламируется. Недавно (в декабре прошлого года) компания урегулировала спор на скромную сумму в 5 миллиардов долларов, что может показаться небольшой суммой в масштабах Google, но более чем достаточно, чтобы подтолкнуть компанию к обновлению своей политики конфиденциальности, связанной с приватным просмотром в Chrome.
Таким образом, чтобы избежать потенциальных новых юридических проблем в будущем, Google теперь стал более прозрачным в отношении реальных последствий инкогнито в Chrome для сбора данных, что мы также недавно смогли увидеть на Android. Поэтому каждому пользователю необходимо тщательно учитывать эту информацию: нет, режим инкогнито не позволяет вам анонимно перемещаться по сети, совсем наоборот. Это, безусловно, позволяет вам скрыть свою историю от человека, заходящего на ваше устройство, но на этом все.
Google Chrome
- Очень хорошая производительность
- Простой и приятный в использовании
- Хорошо защищенный браузер
Полнофункциональный и удобный, Google Chrome зарекомендовал себя как бесплатный справочник по веб-браузерам и занимает отличные позиции по сравнению с другими флагманскими приложениями, такими как Mozilla Firefox и Microsoft Edge (бывший Internet Explorer). В дополнение к своей версии для Windows, Mac и Linux для ПК калифорнийская фирма также предлагает мобильную версию, совместимую с Android и iOS.