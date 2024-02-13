Aston Martin представила новый Vantage GT3, разработанный в сотрудничестве с Aston Martin Racing.

Aston Martin официально представил свой Vantage GT3 2024 года выпуска одновременно с глобальным дебютом нового дорожного автомобиля Vantage. Недавно представленный Vantage GT3 - это первый гоночный автомобиль, созданный в результате сотрудничества Aston Martin Performance Technologies и Aston Martin Racing (Prodrive). Он представляет собой эволюцию модели предыдущего поколения, представленной в 2018 году, которая находилась в разработке с осени 2022 года, а трековые испытания начались в третьем квартале предыдущего года.

Поскольку новая модель - это улучшенный вариант старой, клиенты имеют возможность модернизировать свои существующие автомобили или приобрести новые.



Aston Martin планирует поставить 30 новых Vantage GT3 клиентам к концу года, как заявил Адам Картер, глава подразделения бренда по автоспорту на выносливость. В ходе бесед с избранными СМИ, включая RACER, накануне глобального гоночного дебюта автомобиля на Rolex 24 Hours в Дейтоне, Картер изложил планы компании. Первоначально планируется задействовать в гонках 10 автомобилей, остальные поставки будут осуществляться в течение года.



"В скором времени мы ожидаем, что в гонках примут участие 10 машин", - заявил он. "К концу года мы стремимся достичь 30, включая запасные машины для конкретных команд. Таков прогнозируемый план".