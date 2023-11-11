Rockstar Games анонсирует игру в декабре, а дата релиза назначена на 2024 год. Однако студия, как утверждается, планирует внутреннюю задержку, в результате которой дата выхода GTA 6 может выйти за пределы 2024 года.

Ожидается, что предполагаемая предстоящая часть серии видеоигр Grand Theft Auto, Grand Theft Auto 6 (GTA 6), будет представлена в первом официальном трейлере в следующем месяце. Согласно последним сообщениям, Rockstar Games готова анонсировать игру в декабре, а предполагаемая дата выхода назначена где-то на 2024 год. Однако есть признаки потенциальной внутренней задержки внутри студии, которая, возможно, перенесет дату релиза за пределы 2024 года.

Вчерашнее заявление основателя Rockstar Games Сэма Хаузера подтвердило скорый релиз трейлера следующей игры Grand Theft Auto в декабре. Это объявление последовало за предыдущим сообщением Bloomberg, предполагающим ранний анонс GTA 6 на этой неделе, а выход трейлера запланирован на следующий месяц в ознаменование 25-летия студии. Дополнительные подробности о дате выхода GTA 6 и маркетинговой стратегии Rockstar для игры были предоставлены Rockstar Universe и RockstarINTEL.Что касается даты релиза, Rockstar Universe указывает, что первоначальный план состоял в том, чтобы анонсировать игру к концу 2023 года, а дата выхода намечена на 2025 год. RockstarINTEL также предполагает, что студия может первоначально анонсировать GTA 6 с датой выхода в 2024 году, но внутренне запланированная дата выхода - 2025 год, что подразумевает потенциальную задержку до 2025 года.



Примечательно, что Rockstar, как утверждается, собирается начать маркетинговую кампанию игры в декабре. Сообщается, что Сэм Хаузер встретился с рекламным агентством в Нью-Йорке и поставил перед агентством задачу завершить все рекламные объявления до конца года. Основатель якобы запросил "большое количество мест для настенных росписей, размещения рекламы, постеров и многого другого", что указывает на значительный маркетинговый толчок, как и ожидалось.



Наконец, в отчете предполагается, что GTA Online не получит существенных дополнений или сокращения контента этой зимой, что может быть связано с началом продаж GTA 6 в декабре.