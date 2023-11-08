TrendForce предполагает, что Samsung разрабатывает более доступный складной телефон среднего класса.

В недавнем отчете TrendForce, в котором рассматривается потенциальное появление складных телефонов в качестве жизнеспособного решения для сокращающегося мирового рынка смартфонов, исследовательская фирма выдвигает идею о разработке Samsung третьей серии складных телефонов по более низкой цене.

Согласно анализу рынка, можно сделать вывод, что Samsung готова представить складной телефон среднего класса в предстоящем году, о чем свидетельствует активность цепочки поставок. Ожидается, что этот телефон Galaxy среднего класса снимет "ценовые барьеры" и повысит доступность складных телефонов для более широкой потребительской базы.



Это предполагаемое третье складное устройство Galaxy, по-видимому, позиционируется по цене ниже, чем Galaxy Z Flip, а не служит связующим звеном между Flip и Fold.

В н

астоящее время нет доступной информации, относящейся к форм-фактору, техническим характеристикам или цене этого складного телефона Galaxy среднего класса. Ранее ходили слухи, что устройство может быть включено в расширяющуюся линейку Fan Edition, хотя на данный момент это остается предположеним. Если Samsung действительно готовится к выпуску этого устройства в 2024 году, источники в цепочке поставок до сих пор проявляли определенную сдержанность в разглашении подробной информации.