Вооруженное крыло ХАМАСА, освободило двух американских заложников в секторе Газа - мать и ее дочь - по "гуманитарным причинам" в ответ на посреднические усилия со стороны Катара в ходе конфликта с Израилем.

Вооруженное крыло ХАМАСА, бригада "Изз эль-Дин аль-Кассам", освободило двух американских пленников из Газы, мать и ее дочь, сославшись на гуманитарные соображения. Это действие последовала за посредническими усилиями Катара в контексте конфликта с Израилем. Ранее ХАМАС заявлял, что захватил около 200 заложников во время нападения 7 октября, совершенного из сектора Газа и затронувшего общины и военные базы на юге Израиля. Это было одно из крупнейших нападений на Израиль со времен арабо-израильской войны 1973 года. ХАМАС также сообщил, что еще 50 пленников удерживаются другими вооруженными группировками в анклаве Газа. Они признали, что более 20 пленников были убиты в результате израильских авиаударов, но не предоставили дальнейших подробностей.



Абу Убайда, пресс-секретарь бригады "Изз эль-Дин аль-Кассам", заявил, что освобождение было осуществлено по гуманитарным соображениям. Кроме того, предполагалось оспорить заявления президента Джо Байдена и его администрации, утверждая, что эти заявления являются ложными и необоснованными.



В ответ на кризис с заложниками и это нападение Израиль нанес авиаудары по Газе, в результате чего погибло более 4000 человек. Израиль также заявил о своем намерении предпринять действия для обеспечения освобождения заложников, одновременно стремясь ликвидировать ХАМАС.