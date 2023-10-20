"Китай призывает к немедленному прекращению военных действий между Израилем и ХАМАСом" - так гласит заявление президента Си Цзинпина, как сообщают китайские государственные СМИ.

Китай, как сообщил президент Си Цзиньпин через китайские государственные СМИ в четверг, выражает стремление к скорейшему прекращению конфликта между Израилем и ХАМАСОМ. Председатель Си Цзиньпин подчеркнул готовность Китая сотрудничать с правительствами арабских стран в стремлении к долгосрочному урегулированию конфликта.

Он подчеркнул настоятельную необходимость прекращения огня для предотвращения дальнейшей эскалации и сохранения контроля над ситуацией. Председатель Си Цзиньпин сделал эти замечания во время своей встречи с премьер-министром Египта Мостафой Мадбули, единственным высокопоставленным делегатом с Ближнего Востока на форуме "Пояс и путь" в Китае. Китай также подтвердил свою поддержку усилиям Египта по содействию доставке гуманитарной помощи в Газу.



Кроме того, Председатель Си Цзиньпин выразил готовность Китая расширять сотрудничество с Египтом в области инфраструктуры, сельскохозяйственных технологий и возобновляемых источников энергии. Он также заявил о своем намерении поощрять способные китайские предприятия инвестировать в Египет.