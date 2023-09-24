Несмотря на возможно близкие отношения и крепкие рукопожатия, президенту Владимиру Зеленскому пришлось проявить активность и решительность во время своей поездки в США и Канаду.

Их отношения могли быть близкими, и рукопожатия, возможно, могли быть крепкими. Однако президент Владимир Зеленский счел необходимым принять активное участие во время своей официальной поездки в Соединенные Штаты и Канаду.





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Последняя часть его путешествия оказалась относительно более простой. Премьер-министр Джастин Трюдо пообещал неизменную поддержку Украине в ее борьбе против российской военной операции, и это обязательство пользуется двухпартийной поддержкой.

Напротив, Соединенные Штаты, обладая большими финансовыми ресурсами, представляют собой более сложный политический ландшафт. Президент Зеленский успешно заручился дополнительной военной помощью в размере 325 миллионов долларов от Белого дома. Тем не менее, эта сумма не дотягивает до ожидаемого пакета в 24 миллиарда долларов, который оказался втянутым в бюджетные споры в Конгрессе.

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Более того, дискуссии президента Зеленского вышли за рамки его встречи с президентом Джо Байденом, поскольку он общался с законодателями-республиканцами, борющимися с растущим скептицизмом внутри их партии.