Боевые действия закончились после согласия сил Карабаха на капитуляцию. Сообщается о жертвах, но точные цифры остаются неясными. Возникли обвинения в нарушении прекращения огня, вызвавшие протесты в Армении и требование отставки премьер-министра.

Президент Азербайджана официально объявил о восстановлении суверенитета своей страны над Нагорным Карабахом после 24-часовой военной операции против этнически армянских сил. Ильхам Алиев высоко оценил доблесть азербайджанской армии вскоре после капитуляции карабахских войск.



Нагорный Карабах, южнокавказский анклав, в котором проживает около 120 000 этнических армян, признан на международном уровне частью Азербайджана. В настоящее время Азербайджан привержен полному установлению контроля над отколовшимся регионом.





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Азербайджан инициировал "антитеррористическую" операцию во вторник, потребовав, чтобы карабахские силы подняли белый флаг и распустили свой "нелегитимный режим". Оказавшись без поддержки со стороны соседней Армении и подвергшись эффективной девятимесячной блокаде, этнические армяне в конце концов капитулировали.Власти Армении сообщили о гибели по меньшей мере 32 человек и еще 200 раненых. Однако, по словам представителя армянских сепаратистов по правам человека, потери превысили 200 убитых и более 400 раненых. Би-би-си не проводила независимой проверки этих цифр.В среду вечером официальные лица Армении обвинили Азербайджан в обстреле войск близ города Сотк на границе между двумя странами после того, как было согласовано прекращение огня. Азербайджан незамедлительно опроверг эти утверждения. Ранее в тот же день тысячи демонстрантов вышли на улицы Еревана, столицы Армении, чтобы потребовать отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за его руководства кризисом.