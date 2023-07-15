Это перекликается с теми же опасениями бастующих писателей, которые требуют запретить ИИ-ботам писать или переписывать материалы.

Голливуду не привыкать использовать в фильмах актеров, созданных цифровым способом. Некоторые кинозвезды вернулись из мертвых с помощью цифровых воссозданий, в то время как другие были вставлены в цифровом виде с помощью анимации с захватом движения, например персонаж Розы Салазара Алита в фильме "Алита: Боевой ангел". Но похоже, актеры опасаются, что голливудские продюсеры теперь хотят полностью заменить их цифровыми изображениями самих себя, положив конец их карьере.

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"Они предлагают, чтобы актеров отсканировали, выплатив гонорар за один день, а затем компания будет владеть этими изображениями, и иметь возможность использовать их неограниченное время в любом проекте без согласия и компенсации актерам", — отметил Дункан Крэбтри, национальный исполнительный директор SAG-AFTRA и главный переговорщик.

Пример программного обеспечения Realallusion, используемого для имитации движений человеческого лица.

Забастовка SAG-AFTRA началась в четверг на этой неделе, присоединившись к продолжающейся забастовке Гильдии писателей Америки. В результате Голливуд, по сути, остановил все кино- и телепроизводство. Противостояние стало крупнейшим за более чем 60 лет. Оба профсоюза также стремятся улучшить схему оплаты, поскольку индустрия смещается в сторону потокового вещания, что негативно сказывается на доходах актеров и писателей.

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Пока мир ждет исхода забастовки, время покажет, какое влияние она на самом деле окажет на отрасль в целом. Чем дольше это будет продолжаться, тем больше будет задержек с выпуском фильмов и эпизодов, снятых для телевидения. Но что еще более важно, исход забастовки задаст тон тому, как голливудские продюсеры подходят к использованию ИИ в ближайшем будущем, тем более что ИИ также может занять место продюсера и режиссера.