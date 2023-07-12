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Эта новость поступила от частого источника информации Алексея, более известного в Твиттере под ником @wxnod. В утечке, которая состоит из одного скриншота, мы можем увидеть тесты Cinebench R23, CPU-Z, и тест кэша и памяти AIDA64.
Сравнивая результаты теста CPU-Z, можно сказать, что результаты показывают 5%-й прирост по сравнению с 13700K в однопоточном режиме, а в многопоточном бенчмарке - почти 21%. Тест CPU-Z многие считают чрезмерно синтетическим и не особенно репрезентативным.
Maxon Cinebench R23 это реальный тест, основанный на рендерере, используемом в реальных продуктах Maxon, которые она продает. При сравнии этих результатов с другими тестами, Core i7-14700K превосходит все процессроы из списка, кроме Core i9-13900K.
Этот результат не должен удивителять, учитывая, что Core i7-14700K получит дополнительный кластер E-ядер по сравнению с процессорами 13 поколения, что даст ему в общей сложности 20 ядер (8P + 12e) и 28 потоков. Алексей по какой-то причине не указал количество ядер процессора, который он тестировал, но к счастью, пользователь Baidu опубликовал скриншот диспетчера задач Windows (ниже на фото), показывающий именно это количество ядер. Он также имеет общие объемы кеша, которые мы ожидаем: 28 МБ L2 и 33 МБ L3.
Следующее поколение процессоров Intel для настольных ПК обещает быть совершенно неинтересным, если у вас уже есть процессор 13-го поколения или Ryzen 7000 - тот же чип с дополнительными 100 МГц тактовой частоты. Тем не менее, для людей, у которых нет системы текущего поколения, вполне возможно, что новые процессоры для настольных ПК от Intel могут быть интересными, если доступные версии процессоров из этой линейки получат дополнительные E-ядра.