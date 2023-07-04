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Niko4123 За пост начислено вознаграждение
Попрощайтесь со спорным разъемом питания 12VHPWR и встречайте новый 12V-2×6
Он поддерживает ту же мощность: до 600 Вт, хотя Игорь из Igor’s LABсообщает, что есть небольшое изменение в спецификации, где карты с новым разъемом могут потреблять до 675 Вт, причем 75 Вт из этого бюджета поступают от слота PCIe.
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Считаете ли вы, что множество расплавленных разъемов 12VHPWR было ошибкой пользователей (за то, что они не вставили его до конца) или ошибкой конструкции разъема, ясно, что это была довольно уникальная ситуация для этого разъема. В этом случае разъем нуждается в доработке, так как люди повреждают комплектующие из-за того, что довольно легко сделать ошибку.

Согласно информации от Игоря, PCI-SIG разрабатывает новый разъем для замены 12VHPWR, который известен как "12V-2x6" - довольно простое название для разъема, который передает 12 вольт через два ряда из шести контактов.

В рамках нового стандарта определено множество спецификаций и требований по максимальной токовой нагрузке как для разъема, так и для каждого контакта. Кроме того, введены новые ограничения на температуру разъема и требования к интеграторам кабельных сборок.

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Пост Игоря занимает четыре страницы и содержит подробные механические и электрические детали нового разъема, которые мы не будем воспроизводить здесь, поэтому, если вам интересны факты и цифры, отправляйтесь в лабораторию Игоря и убедитесь в этом сами.

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#12vhpwr #12v-2×6 #разъем питания
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