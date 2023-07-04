который имеет долю 5,67% в Steam среди видеокарт

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Это интересно по ряду причин, одна из которых заключается в том, что когда эта карта вышла в 2019 году, были более интересные бюджетные варианты. Более производительные карты Radeon RX 570 8 ГБ можно было купить в то время примерно на 10–20 долларов дешевле, а ценовой разрыв с картами Radeon RX 570 4 ГБ был еще больше. Как бы то ни было, Radeon RX 570, по-видимому, не нашла отклика у геймеров в такой степени, как GeForce GTX 1650.

Важно оговориться, что данные ежемесячных опросов Steam не являются точной наукой. Во-первых, пользователи должны согласиться делиться конфигурациями своего оборудования и программного обеспечения, и не каждому пользователю Steam предлагается делать это каждый месяц. Результаты могут (и иногда искажаются) из-за того, кто и откуда берет данные - интернет-кафе в Китае, например, могут давать вводящие в заблуждение результаты.

Тем не менее, это вероятно лучший доступный аудит того, какие типы оборудования и программного обеспечения на самом деле используют геймеры, и результаты довольно стабильны, за исключением случайных странных колебаний. Это также полезно для анализа тенденций. Становится ясно, что геймеры все чаще выбирают бюджетные и массовые графические процессоры по сравнению с более дорогим оборудованием. Например, как бы любому геймеру ни хотелось поиграть с GeForce RTX 4090, она занимает 42-е место в рейтинге популярности с долей всего 0,56% в Steam.

Кроме того, результаты последнего опроса Steam показывают, что графические процессоры NVIDIA являются гораздо более популярным выбором, что является постоянной тенденцией. Из 50 наиболее часто используемых графических процессоров только восемь принадлежат AMD.

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Что касается GeForce GTX 1650, самая низкая цена, которую мы нашли на Amazon, составляет 150 долларов за карту PNY.