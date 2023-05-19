реклама
Основными изменениями являются новые 30-секундные ролики без возможности пропуска вместо двух предыдущих последовательных 15-секундных роликов. Одной из причин этого изменения является поощрение рекламодателей использовать 30-секундные интервалы для продвижения своего контента.
Еще один потенциальный источник дохода для YouTube - статическая реклама, появляющаяся в приостановленных видео. Пока доступно немного информации об этом формате рекламы, но судя по снимку экрана AdWeek, всякий раз когда видео ставится на паузу, оно сжимается уступая место баннеру который показывает рекламу. По сравнению с рекламой без возможности пропуска, статическая реклама в приостановленных видео кажется более терпимой, и похоже, что YouTube позволит зрителям отклонить рекламные баннеры если они того пожелают.
Однако Google не сообщил, когда какое-либо из этих изменений вступит в силу. Компания заявила, что видеообъявления с паузой все еще находятся на этапе тестирования.
У Энн Мари Нельсон-Богл, вице-президента по маркетингу рекламы на YouTube есть цифры, подтверждающие этот шаг. Она заявляет, что "в последнем отчете Nielsen Gauge количество зрителей на YouTube увеличилось в прошлом месяце, что снова сделало YouTube самым популярным потоковым сервисом для телевидения в Америке".