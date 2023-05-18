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Niko4123 За пост начислено вознаграждение
Моддер снимает ограничение мощности Radeon RX 7900 XTX и меряется силами с RTX 4090
Оверклокер с Reddit jedi95 разогнал свой RX 7900 XTX до 3,47 ГГц.
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Он подключил Elmor EVC2SE к своей ASUS TUF Radeon RX 7900 XTX и использовал его, чтобы полностью снять ограничение мощности, а затем пропустил охлаждающую жидкость с пониженной температурой через водоблок с полным покрытием.

Модификации позволили его Radeon достичь максимальной частоты 3467 МГц в 3DMark Time Spy со средней тактовой частотой графического процессора 3333 МГц. Благодаря этому его система достигла очень высокого результата 3DMark Time Spy равного 36 971. Это высочайшее достижение для этого графического процессора в базе данных 3DMark. Он также установил рекорды для этого графического процессора в других тестах 3DMark, потому что никто другой не тестировал модифицированную RX 7900 XTX при температуре охлаждающей жидкости 10 ° C.

Номинальная тактовая частота Radeon RX 7900 XTX, по данным AMD составляет 2,5 ГГц, и хотя большинство карт будут работать немного быстрее в играх, вы не достигните подобного разгона без модуля ручного управления напряжением GPU. Стандартный TDP карты составляет 355 Вт, и AMD позволяет увеличить этот предел до 430 Вт, но GPU явно может дать еще больше.

Сначала оверклокер тестировал только 3DMark, но по просьбе других форумчан  jedi95 провел несколько игровых тестов на сильно разогнанном графическом процессоре. Встроенный тест Call of Duty: Warzone показывает прирост производительности на 17% по сравнению с графическим процессором с водяным охлаждением при стандартных настройках, в то время как Cyberpunk 2077 показывает чуть меньший прирост на 16%.

Хотя разогнанная RX 7900 XTX в 3DMark Time Spy получила баллы близкие к GeForce RTX 4090, производительность трассировки лучей по-прежнему оставляет желать лучшего. У этого же пользователя также есть GeForce RTX 4090, и с этой картой при максимальном разгоне (в этом тесте она составляет 3090 МГц) она на 40% быстрее, чем Radeon RX 7900 XTX в 3DMark Port Royal ray. 

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#моддинг #radeon rx 7900 xtx
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