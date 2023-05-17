Meta* (Facebook)* предложила новую функцию безопасности в своем чат-сервисе WhatsApp которая позволяет пользователям блокировать сообщения дополнительным уровнем безопасности, даже когда приложение открыто.

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Meta* разработала эту функцию для ситуаций, когда телефон может использоваться несколькими людьми (например, для фотосъемки на вечеринке), и владелец устройства не хочет, чтобы определенные сообщения были видны посторонним.

Новая функция блокировки называется Chat Lock и по сути работает как защищенная папка, размещенная внутри Whatsapp. Когда пользователь блокирует ветку с помощью Chat Lock, эта ветка извлекается из папки "Входящие" и помещается в безопасную папку защищенную паролем и/или отпечатком пальца, что предотвращает просмотр тем хранящихся в этой папке без соответствующих учетных данных. Блокировка информации также скрывает содержимое сообщения и личность отправителя при получении уведомления.

Эта функция будет очень полезна для миллиардов пользователей WhatsApp, а также для многих людей, которые используют платформу для работы или личных целей. Whatsapp в настоящее время имеет 2 миллиарда активных пользователей и пользуется огромной популярностью в разных странах, включая Европу, Африку и Южную и Северную Америку. Подавляющее большинство пользователей используют WhatsApp как полноценную замену текстовым SMS-сообщениям благодаря возможностям безопасного сквозного шифрования. Плохая безопасность при отправке SMS-сообщений является одной из главных причин популярности WhatsApp (а также конкурирующих приложений, таких как Telegram и Signal), и вероятно, она будет продолжать набирать обороты благодаря постоянным обновлениям функций платформы Meta*, включая функцию Chat Lock.

Эта функция уже должна быть доступна большинству пользователей WhatsApp обновивших свои устройства. Если у вас нет этой функции, убедитесь, что приложение обновлено в магазине Google Play. Meta* сообщает, что функция Chat Lock в ближайшие месяцы получит новые возможности, включая настраиваемые пароли для отдельной информации и блокировку чата для сопутствующих устройств.

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*Meta - внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».