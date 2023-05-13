Обновление добавляет в целом более двенадцати дополнительных функций, некоторые из которых включают адаптивное управление яркостью (CABC) для увеличения времени автономной работы на устройствах OLED, новые настройки USB4 и новый инструмент выбора виджетов.

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Обновление в настоящее время доступно для опробования на канале Release Preview, если вы являетесь участником группы Microsoft Windows Insider.

Контрастное адаптивное управление яркостью, возможно, является одной из самых интересных функций патча, которую пользователи Windows заметят, если у них есть поддерживаемое устройство. Эта технология затемняет или делает ярче определенные области на дисплее в зависимости от контента, чтобы сэкономить заряд батареи. Эта технология похожа на HDR, но направлена на продление срока службы батареи, а не на улучшение общего качества изображения. В первую очередь это будет важно для ноутбуков и мобильных устройств Windows с OLED-экранами, которые способны снизить энергопотребление при отображении более темного контента, что продлит срок службы батареи.

Еще одним важным обновлением является поддержка концентратора USB4, которая полностью интегрирует возможности последовательного подключения USB4 в Windows 11. Если у вас есть поддерживаемое устройство, Windows 11 добавит страницу "Концентраторы и устройства USB4" в приложение настроек, на котором будут отображаться все периферийные устройства. и устройства подключенные к порту(ам) USB4. Это позволит легко видеть, что подключено и что не подключено к док-станциям USB4, и устранять неполадки любых устройств, которые не работают.

Сочетания клавиш также были добавлены в контекстное меню проводника, что позволяет пользователям выбирать команду нажатием одной клавиши на клавиатуре. Несколько других дополнений включают новую кнопку копирования для копирования кодов двухфакторной аутентификации из уведомлений Windows, новую возможность отображать секунды на часах на панели задач и новое средство выбора виджетов, которое дает вам возможность просмотреть предварительный просмотр виджета, прежде чем закрепить его в окне виджетов.

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Чтобы узнать об остальных функциях патча, ознакомьтесь с блогом Windows здесь. Microsoft не сообщает, когда какие-либо из этих функций появятся в обновлении для Windows 11, но предварительная сборка уже проходит тестирование, поэтому мы можем ожидать, что эти функции появятся в ближайшее время.