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Графические процессоры NVIDIA 40-й серии производительны, особенно RTX 4090 которая сейчас превосходит все другие игровые графические процессоры. Тем не менее, цена на эти видеокарты высока. От 600 долларов за 4070 до 1600 долларов за 4090. И это только начальная цена. Вы можете найти варианты RTX 4090 по цене более 2000 долларов.То же самое относится и к некоторым готовым системам с этими графическими процессорами внутри.
NVIDIA использует рекламу, чтобы рассказать о преимуществах DLSS 3 который будет поддерживаться в Diablo IV. DLSS (суперсэмплинг с глубоким обучением) — это технология увеличения масштаба с ИИ от NVIDIA, которая делает игры более четкими, чтобы в них можно было играть при более высоких разрешениях. Последняя версия также поддерживает генерацию кадров, что помогает поддерживать более высокую частоту кадров. В Diablo IV не будет трассировки лучей при запуске, но NVIDIA отмечает, что эта функция появится, и ваш новый RTX 40-й серии будет готов справиться с этой задачей.
В этот комплект также входит несколько дополнительных внутриигровых предметов, но не все из них относятся к Diablo IV.
NVIDIA заявляет, что предложение действует до 13 июня. Если вы все еще не уверены покупать ли Diablo IV, 12–14 мая пройдет бесплатное мероприятие Server Slam. Во время события вы можете играть первые несколько часов игры бесплатно, чтобы помочь Blizzard провести стресс-тестирование игровых серверов.