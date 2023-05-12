Чтобы получить бесплатную игру вам придется купить графический процессор GeForce RTX 4070, 4070 Ti, 4080 или 4090.

реклама

Графические процессоры NVIDIA 40-й серии производительны, особенно RTX 4090 которая сейчас превосходит все другие игровые графические процессоры. Тем не менее, цена на эти видеокарты высока. От 600 долларов за 4070 до 1600 долларов за 4090. И это только начальная цена. Вы можете найти варианты RTX 4090 по цене более 2000 долларов.То же самое относится и к некоторым готовым системам с этими графическими процессорами внутри.

NVIDIA использует рекламу, чтобы рассказать о преимуществах DLSS 3 который будет поддерживаться в Diablo IV. DLSS (суперсэмплинг с глубоким обучением) — это технология увеличения масштаба с ИИ от NVIDIA, которая делает игры более четкими, чтобы в них можно было играть при более высоких разрешениях. Последняя версия также поддерживает генерацию кадров, что помогает поддерживать более высокую частоту кадров. В Diablo IV не будет трассировки лучей при запуске, но NVIDIA отмечает, что эта функция появится, и ваш новый RTX 40-й серии будет готов справиться с этой задачей.





В этот комплект также входит несколько дополнительных внутриигровых предметов, но не все из них относятся к Diablo IV.

рекомендации Дешевая 4070 MSI - надо брать 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде RX 7900XT подешевела на порядок 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Регарде Много <b>4070</b> в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

NVIDIA заявляет, что предложение действует до 13 июня. Если вы все еще не уверены покупать ли Diablo IV, 12–14 мая пройдет бесплатное мероприятие Server Slam. Во время события вы можете играть первые несколько часов игры бесплатно, чтобы помочь Blizzard провести стресс-тестирование игровых серверов.