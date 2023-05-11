Dimensity 9200+ сохраняет те же функции, что и вариант без плюса включая аппаратную поддержку трассировки лучей и возможность подключения Wi-Fi 7.

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Он имеет такую же конфигурацию ядер 1 + 3 + 4, разработанную на основе архитектуры Arm v9 изготовленной по 4-нанометровому техпроцессу. Однако каждое из этих ядер имеет более высокую тактовую частоту, в том числе и эффективные.

Для Dimensity 9200+ MediaTek увеличила максимальную скорость основного ядра Arm Cortex-X3 до 3,35 ГГц по сравнению с 3,05 ГГц у Dimensity 9200. Она также увеличила частоту трех ядер Cortex-A715 до 3 ГГц по сравнению с 2,85 ГГц на модели без плюса, в то время как четыре эффективных ядра Cortex-A510 теперь работают на частоте до 2 ГГц.

Таким образом, MediaTek разогнала основное ядро на 300 МГц, что дает прирост примерно на 9,8%, ядра Cortex-A715 на 150 МГц, что составляет примерно 5,3%, а эффективные ядра на 200 МГц, что дает примерно 11,1% прирост максимальной тактовой частоты.

MediaTek сосредоточилась не только на вычислительных ядрах, но и на повышении производительности графического процессора. Обратите внимание, что в Dimensity 9200 MediaTek рекламировала значительный 32-процентный прирост производительности графического процессора при 41-процентном снижении энергопортребления по сравнению с Dimensity 9000, основываясь на тесте GFXBench Manhattan 3.0. Теперь, с выпуском Dimensity 9200+ MediaTek заявляет, что увеличила производительность графического процессора Immortalis-G715 на 17 процентов.

Согласно MediaTek, это приводит к повышению производительности в Manhattan 3.0 на 10% по сравнению с вариантом без плюсов, а также к приросту на 7% в Manhattan 3.1 и 10% улучшению в тесте GFXBench Aztec 1440p Vulkan.

Конечно более интересно сравнение между конкурентами. MediaTek поделилась некоторыми показателями энергоэффективности, показывающими, как Dimensity 9200+ отличается от "флагманской альтернативы 2023 года", что предположительно указывает на SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

По данным MediaTek, Dimensity 9200+ потребляет на 21% меньше энергии в играх MOBA. На приведенном выше графике мало деталей, но MediaTek уверена, что у нее лучший чипсет для игровых телефонов высокого класса. Компания также утверждает, что выигрывает в энергоэффективности для рабочих нагрузок с трассировкой лучей: Dimensity 9200+ потребляет на 10 процентов меньше энергии, чем конкуренты.

Несмотря на повышенные тактовые частоты для более высокой производительности, MediaTek, похоже больше всего заинтересована в том, чтобы подчеркнуть предполагаемое преимущество чипсета в энергоэффективности по сравнению с конкурентами. MediaTek заявляет, что Dimensity 9200+ потребляет на 35% меньше энергии при обмене сообщениями и на 36% меньше энергии при подключении к точкам доступа Wi-Fi.

"Мы продолжаем поднимать планку флагманской производительности и энергоэффективности с Dimensity 9200+, гарантируя производителям устройств доступ ко всем функциям мобильных игр возможным на сегодняшний день", - заявил доктор Йенчи Ли, заместитель генерального директора подразделения беспроводной связи MediaTek. "Благодаря более быстрой трассировке лучей и плавному игровому процессу с высокой частотой кадров в сочетании с энергосберегающими технологиями MediaTek вы можете наслаждаться невероятными визуальными эффектами и увеличенным временем автономной работы".

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MediaTek сообщает, что смартфоны на базе Dimensity 9200+ начнут выпускаться в этом месяце.