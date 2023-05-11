Если вместо этого вы горячо выступаете против объединения всех онлайн-сервисов в Microsoft, вы всегда можете играть на частных серверах, не требующих аутентификации в Microsoft.

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Minecraft пока доступен в двух версиях для ПК. Есть исходная версия, представляющая собой Java-приложение использующее OpenGL для своего графического API. Кроме того, есть версия Bedrock которая является приложением для Windows и работает намного лучше, но не поддерживает сторонние моды.

Этот последний пункт является одной из причин, по которой фанаты Minecraft до сих пор играют в Java-версию игры, но другая причина заключается в том, что для этого не требуется использование учетной записи Microsoft. Видите ли, Bedrock Edition - это приложение для Магазина Windows, поэтому для игры требуется вход с учетной записью Microsoft.

Microsoft пытается перевести игроков Java Edition на учетные записи Microsoft с 2021 года. Это продолжающаяся кампания, и ее противники упорно отказываются мигрировать, поскольку сейчас их учетные записи Mojang работают просто отлично на частных серверах.

После 19 сентября вы не сможете войти в Minecraft Java, используя данные своей учетной записи Mojang. Вам придется перейти на учетную запись Microsoft, и, надеемся, все пройдет хорошо, потому что компания также заявляет, что сотрудники службы поддержки не смогут помочь с проблемами миграции после 5 сентября - за две недели до крайнего срока.

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Если вы отложили миграцию просто по инерции или из-за лени, можете быть уверены, что все данные вашей учетной записи будут сохранены. Они включает в себя ваше имя пользователя, прогресс, любые сохраненные вами объекты и ваши скины.