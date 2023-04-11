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Космический телескоп NASA раскрывает детали звездного взрыва произошедшего 340 лет назад
Кассиопея А является самым молодым известным остатком взорвавшейся массивной звезды в нашем Млечном Пути.
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По словам Теа Темима из Принстонского университета хотя изображение Кассиопеи А полученное с космического телескопа имени Джеймса Уэбба (JWST) не первое сделанное в среднем инфракрасном диапазоне, но оно раскрывает детали которых раньше не было видно. Прототип остатка сверхновой также наблюдался с помощью рентгеновской обсерватории NASA Чандра. Эти наблюдения можно объединить с последними данными JWST, чтобы дать ученым "более полное понимание объекта".

"Кассиопея А представляет собой наилучшую возможность посмотреть на поле обломков взорвавшейся звезды и провести своего рода звездное вскрытие, чтобы понять какой тип звезды был там ранее и как эта звезда взорвалась", - объяснил Дэнни Милисавлевич из Университета Пердью и главный исследователь программы Webb которая зафиксировала эти наблюдения.

Изображение Кассиопеи А сделанное JWST дает исследователям новую перспективу остатка "в котором инфракрасный свет преобразуется в длины волн видимого света".

"Мы все еще пытаемся распутать все эти источники выбросов", - отметила Ильза Де Луз из Гентского университета в Бельгии и соавтор программы.

Команда дала прозвище петле обозначенной зеленым цветом которая проходит через правую сторону центральной полости. Милисавлевич сообщил, что команда прозвала ее "Зеленым монстром" в честь парка Фенуэй в Бостоне.

"Изучая процесс взрыва звезды мы читаем нашу собственную историю происхождения", - объяснил Милисавлевич. "Я собираюсь провести остаток своей карьеры пытаясь понять, что содержится в этом наборе данных".

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Чтобы дать некоторое представление о том насколько велик и далеко расположен этот набор данных, Кассиопея А охватывает почти 10 световых лет и находится на расстоянии около 11 000 световых лет от Земли.

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#космический телескоп #сверхновая звезда #сверхновая
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