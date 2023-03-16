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ASUS ROG демонстрирует поддержку памяти DDR5 192 ГБ на материнских платах AM5 для Ryzen
Используемая тестовая установка включала процессор Ryzen 9 7950X и четыре модуля DIMM по 48 ГБ, установленные на материнской плате ROG Strix X670E-E Gaming WiFi.
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Модули DDR5 емкостью 24 ГБ и 48 ГБ являются новинкой в экосистеме DDR5. Эти необычные объемы направлены на то, чтобы предоставить пользователям доступ к 48 ГБ, 96 ГБ и 192 ГБ системной памяти, используя при этом полную двухканальную поддержку памяти представленную на потребительских платформах Intel и AMD. Эти модули уже работают на платформах Intel Alder Lake и Raptor Lake, но пока недоступны для материнских AMD AM5. Хотя предыдущие отчеты указывают на то, что AMD работает над новым обновлением микрокода AGESA для полной поддержки новых объемов памяти.

Новости ASUS предполагают, что AMD добилась значительных успехов в новом обновлении микрокода AGESA. ASUS сообщает, что на материнской плате X670E-E использовалась последняя версия теста микрокода AGESA, и система была достаточно стабильной, чтобы можно было сделать снимок экрана с памятью работающей в Windows 11 с одновременно открытыми диспетчером задач и CPU-Z. Самым интересным моментом является то, что AMD Ryzen 9 7950X смог запустить все четыре модуля DDR5 на относительно быстрой частоте 5200 МГц, несмотря на то, что AMD оценила контроллер памяти Ryzen 7000 всего в 3600 МГц при использовании четырех модулей памяти DIMM.

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Будем надеяться, что будущее обновление микрокода AMD AGESA также будет включать серьезную оптимизацию памяти DDR5 в целом, что должно улучшить поддержку памяти и возможности разгона контроллера памяти Ryzen 7000. Мы не знаем, когда этот новый загадочный микрокод AGESA появится на рынке, однако основываясь на успешном тестовом запуске ASUS мы не удивимся, если AMD отправит его производителям материнских плат в готовом виде через несколько месяцев.

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#ddr5 #asus rog
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