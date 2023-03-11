Модули памяти необычного размера не сразу смогут работать в слотах DIMM каждой материнской платы.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

реклама

Хотя новые модули памяти обычно работают в системах на основе Intel 12-го и 13-го поколений, они вообще не работают в ПК AMD Socket AM5. Энтузиаст MEGAsizeGPU (@Zed__Wang в Твиттере) протестировал такую конфигурацию и обнаружил, что хотя материнская плата полностью распознала модули DIMM и смогла загрузиться в настройках UEFI, система не смогла загрузить ни одну операционную систему.

Как оказалось AMD хорошо осведомлена об этой проблеме и похоже это ограничение в прошивке компании AGESA. Возможно исправление уже разрабатывается. Эта новость дошла до нас от другого блогера chi11eddog (@g01d3nm4ng0 в Твиттере) который написал, что AGESA 1.0.0.7 будет поддерживать так называемые нестандартные модули DDR5.

192 ГБ оперативной памяти на материнской плате MSI Z790 Carbon.

Новые модули являются благом для пользователей, которым требуется больше памяти на их стандартном ПК. В то время как геймерам обычно хватает 32 ГБ памяти, возможность расширения до 192 ГБ может быть полезна для "профессиональных" пользователей которым не требуется количество ядер или высокоскоростной ввод-вывод рабочей станции, но все же они нуждаются в больших объемах оперативной памяти для своих рабочих нагрузок.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

На данный момент и Crucial (Micron), и Corsair анонсировали модули памяти большой емкости нестадартного объема, и мы можем ожидать, что список поставщиков будет расти если они станут более популярными. Однако как и следовало ожидать более крупные модули немного ограничены в скорости по сравнению с самыми быстрыми 16- и 32-гигабайтными вариантами.