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Хотя новые модули памяти обычно работают в системах на основе Intel 12-го и 13-го поколений, они вообще не работают в ПК AMD Socket AM5. Энтузиаст MEGAsizeGPU (@Zed__Wang в Твиттере) протестировал такую конфигурацию и обнаружил, что хотя материнская плата полностью распознала модули DIMM и смогла загрузиться в настройках UEFI, система не смогла загрузить ни одну операционную систему.
Как оказалось AMD хорошо осведомлена об этой проблеме и похоже это ограничение в прошивке компании AGESA. Возможно исправление уже разрабатывается. Эта новость дошла до нас от другого блогера chi11eddog (@g01d3nm4ng0 в Твиттере) который написал, что AGESA 1.0.0.7 будет поддерживать так называемые нестандартные модули DDR5.
192 ГБ оперативной памяти на материнской плате MSI Z790 Carbon.
Новые модули являются благом для пользователей, которым требуется больше памяти на их стандартном ПК. В то время как геймерам обычно хватает 32 ГБ памяти, возможность расширения до 192 ГБ может быть полезна для "профессиональных" пользователей которым не требуется количество ядер или высокоскоростной ввод-вывод рабочей станции, но все же они нуждаются в больших объемах оперативной памяти для своих рабочих нагрузок.
На данный момент и Crucial (Micron), и Corsair анонсировали модули памяти большой емкости нестадартного объема, и мы можем ожидать, что список поставщиков будет расти если они станут более популярными. Однако как и следовало ожидать более крупные модули немного ограничены в скорости по сравнению с самыми быстрыми 16- и 32-гигабайтными вариантами.