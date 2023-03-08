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За этой работой стоит Лаборатория нетрадиционных вычислений, основанная в 2001 году в Университете Западной Англии в Бристоле, Великобритания. Лаборатория безусловно оправдывает свое название своими исследованиями с участием грибов. В университете находится единственная в Великобритании так называемая "мокрая лаборатория", в которой смешиваются химические вещества, жидкости, биологические вещества и электроника для поиска путей прорыва в вычислительной технике.
Одной из основных задач лаборатории является изучение механизмов вычислений в природе и элементов природы, которые люди могут использовать для встраивания в практические компьютерные системы. Лаборатория также признает ограничения классических вычислений с двоичными данными. Компоненты биокомпьютера могут отличаться от бинарных, подобно квантовым компьютерам или нейроморфным компьютерам.
Эндрю Адамацки директор Лаборатории нетрадиционных вычислений, стал пионером в области грибковой электроники. Адамацки обнаружил, что мицелий реагирует на электрические импульсы аналогично нейронам головного мозга, поэтому ожидается, что этот живой организм можно будет использовать для компьютеров на основе искусственных нейронных сетей.
Было обнаружено, что разные грибы имеют разную геометрию которая может выполнять разные логические функции. Лаборатория работала с вешенками (Pleurotus djamor), грибами-базидиомицетами с жабрами (Omphalotus nidiformis), ганодермой смолистой (Ganoderma Resinaceum) и опятами зимними (Flammulina velutipes) во время технико-экономического обоснования.
Еще одна особенность которую наблюдала лаборатория заключалась в том, что при стимуляции точек мицелия они могли создавать "память" с механизмом аналогичным тому как клетки мозга формируют привычки. Таким образом грибок показывает, что потенциально может заменить некоторые из наиболее важных классических компонентов компьютера, такие как компьютерный процессор, память и хранилище данных.
Вероятно одним из наиболее захватывающих футуристических качеств компьютера на основе мицелия будет то, что подобно организму он должен быть очень отказоустойчивым и иметь возможность самовосстановления.