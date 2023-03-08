Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Niko4123 За пост начислено вознаграждение
Живую материнскую плату из грибов создали в Лаборатории нетрадиционных вычислений
Вычисления тоже бывают нетрадиционными, 21-й век - понимать надо
рекомендации
3060 ASUS за 30тр как при курсе 62
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

реклама

За этой работой стоит Лаборатория нетрадиционных вычислений, основанная в 2001 году в Университете Западной Англии в Бристоле, Великобритания. Лаборатория безусловно оправдывает свое название своими исследованиями с участием грибов. В университете находится единственная в Великобритании так называемая "мокрая лаборатория", в которой смешиваются химические вещества, жидкости, биологические вещества и электроника для поиска путей прорыва в вычислительной технике.

Одной из основных задач лаборатории является изучение механизмов вычислений в природе и элементов природы, которые люди могут использовать для встраивания в практические компьютерные системы. Лаборатория также признает ограничения классических вычислений с двоичными данными. Компоненты биокомпьютера могут отличаться от бинарных, подобно квантовым компьютерам или нейроморфным компьютерам.

Эндрю Адамацки директор Лаборатории нетрадиционных вычислений, стал пионером в области грибковой электроники. Адамацки обнаружил, что мицелий реагирует на электрические импульсы аналогично нейронам головного мозга, поэтому ожидается, что этот живой организм можно будет использовать для компьютеров на основе искусственных нейронных сетей.

Было обнаружено, что разные грибы имеют разную геометрию которая может выполнять разные логические функции. Лаборатория работала с вешенками (Pleurotus djamor), грибами-базидиомицетами с жабрами (Omphalotus nidiformis), ганодермой смолистой (Ganoderma Resinaceum) и опятами зимними (Flammulina velutipes) во время технико-экономического обоснования.

Еще одна особенность которую наблюдала лаборатория заключалась в том, что при стимуляции точек мицелия они могли создавать "память" с механизмом аналогичным тому как клетки мозга формируют привычки. Таким образом грибок показывает, что потенциально может заменить некоторые из наиболее важных классических компонентов компьютера, такие как компьютерный процессор, память и хранилище данных.

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Вероятно одним из наиболее захватывающих футуристических качеств компьютера на основе мицелия будет то, что подобно организму он должен быть очень отказоустойчивым и иметь возможность самовосстановления.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#биокомпьютер #нетрадиционные вычисления
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Биокомпьютеры, использующие клетки человеческого мозга, могут превзойти искусственный интеллект
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин прокомментировал заявление Шойгу относительно дальнейшего наступления
18
Эксперты в РФ и на Западе сошлись во мнении о превосходстве российских Су-27 над американскими F-16
12
Израильские пилоты истребителей F-15 устроили протест, отказавшись совершать тренировочные полёты
3
Пригожин поздравил украинских женщин с 8 марта и передал целый грузовик артёмовского шампанского
11
Пригожин: ВСУ создают группировки на флангах Артёмовска для охвата Вагнера
9
Intel завершает разработку дизайна для техпроцессов Intel 20A и Intel 18A
1
Чешский наёмник о боях в Бахмуте: дрались лопатками, ножами и даже ботинками
3
Полеты F-35 по всему миру приостанавливаются более чем на 90 дней
3
Крупные компании вновь рассматривают развитие собственных метавселенных
+
Пригожин восхитился стойкости украинских солдат в Бахмуте (Артёмовске)
34
Компоненты на базе нитрида галлия получат распространение в сегменте электромобилей
+
Турция готова отказаться от F-16 в пользу российских истребителей
6
Первые магазины для жадных от сети "Магнит" открылись в Подмосковье
3
Песков прокомментировал сообщения западных СМИ о возможной консервации Северных Потоков
+
На Украине полёт на F-15 пытались выдать за кадры воздушного боя над Бахмутом и показали видео
2
Майнеры Chia теперь используют в своей деятельности и видеокарты
9
На вооружение Украины поступят картонные беспилотники из Австралии
3
Повторит ли Зеленский судьбу других "любимчиков США"
10
Xiaomi представила новую умную лампу для пианистов
+
Бахмут имеет больше символическое значение, чем стратегическое - Министр обороны США
6

Популярные статьи

ВКС РФ наносят удары по укрепрайонам ВСУ в Авдеевке, планирующими тяжеловесами УПАБ-1500Б
16
Самая опасная российская ракета ПВО С-400, готова к битве с Китаем
4
Китай разворачивает первый в мире авианосец способный запускать стелс-истребители 5-го поколения
+
Турция намерена отказаться от закупки у США F-16 в пользу российских Су-35, Су-57 или китайских J-10
8
6 причин, по которым в 2023 году я не перешел на Windows 11, а пользуюсь Windows 10
21
Видеокарты, которые не стоит покупать в 2023 - RTX 2080Ti, RX 5700XT, RTX 3060Ti
86
Как поставить компьютер, чтобы реже чистить его от пыли
27
Atomic Heart - сравнение и анализ производительности лицензионной копии и dev build
18
Обзор и сравнение новой термопасты Arctic MX-6 с Arctic MX-4. Часть 1
39
Обзор 18 полезных утилит из набора Microsoft PowerToys для Windows 10 и Windows 11
1

Сейчас обсуждают

DHO_N1
09:36
В США заявили, что Северный поток взорвала какая-то гнида.
иноСМИ: в ходе расследования о взрывах на "Северных потоках" появился украинский след
antej90
09:35
По спору ниже. Тоже считаю, что если компания позиционирует видеокарту как игровую, то и сравнивать надо в играх, а не графических приложениях. Точно такая же ситуация, когда игроки не могут требовать...
Джен Сун Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец. Часть 2
Юрий Соколов
09:34
и пломбы вылетят, если на клавиатуре уснуть
Активное безвентиляторное охлаждение ноутбуков в продуктах Intel и Samsung чипами AirJet уже в 2023
desdechado
09:28
Статья для галочки.
Собираю игровой ПК для любых игр в 4К по цене GeForce RTX 4090 – системный блок против видеокарты
Анастасия Ворошилова
09:28
Смертоносная? Это же ПВО, наоборот против смертоносных ракет. Автор хайполов, ещё и 90% текста не по теме
Самая опасная российская ракета ПВО С-400, готова к битве с Китаем
Asmodeus
09:23
Факт 👍
В Рунете начало стремительно увеличиваться количество сайтов с «пиратским» контентом
Asmodeus
09:22
Кстати, у меня был режим турбо, а на двухкассетнике вторая скорость была. Грузилось в 2 раза быстрее.
В Рунете начало стремительно увеличиваться количество сайтов с «пиратским» контентом
Asmodeus
09:21
Я тоже именно от этой студии смотрю 👍
В Рунете начало стремительно увеличиваться количество сайтов с «пиратским» контентом
Александр Рощин
09:20
Он не сам. Потому что в военной стратегии- полный ноль. В военной тактике? - он об этом по бамажке читает. Полковник- архивариус? Зачитывает мнения неких спецов, которые сами только мечтают. Как бы он...
В "Вагнере" сменили тактику ведения боёв за Бахмут - теперь ВСУ не уничтожают, а "вытесняют"
seedkls
09:16
Сборка для 4к для любых игр это типо хоть как то запустить или визуальных новел в ютубе?
Собираю игровой ПК для любых игр в 4К по цене GeForce RTX 4090 – системный блок против видеокарты
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем