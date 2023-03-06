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В последнее время чат-бот Microsoft Bing AI дает пищу для новостей после отправки чудных ответов на вопросы пользователей. Однако несмотря на эти странности, чат-бот по-прежнему остается впечатляющей и интересной технологией цель которой - изменить то как мы используем Интернет. Эта цель дополняется новыми олицетворениями чат-ботов для улучшения взаимодействия с пользователем.
Bing теперь включает в себя три новых стиля чат-бота, чтобы расширить возможности для общения с пользователями. Творческий режим как правило предлагает более нестандартные ответы, тогда как точный больше основан на фактах и реальности, а сбалансированный находится где-то посередине.
Согласно сообщениям BleepingComputer, помимо новых личностей, появились также новые дополнения, такие как секретные режимы чата которые позволяют Bing Chat быть помощником, другом или даже знаменитостью. Пользователи могут включить режим знаменитости, просто набрав в чате "#имя знаменитости", например "#Том Круз", "#Кевин Харт" или даже вымышленных знаменитостей, таких как Гарри Поттер. Надеемся там есть режим Сэмюэля Л. Джексона, потому что это может быть довольно весело, но есть некоторые меры предосторожности, чтобы предотвратить выдачу себя за политиков и других потенциально спорных фигур.
В конечном счете Bing Chat крадет часть внимания у ChatGPT, хотя инструмент по-прежнему доступен только по подписке.