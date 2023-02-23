Новые функции предназначены для снижения расхода заряда батареи при использовании веб-браузера на ноутбуках, а также для сокращения использования памяти незадействованными в данный момент вкладками.

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Веб-браузер Google Chrome, в прошлом не отличался особой эффективностью использования памяти. В декабре дочерняя компания Alphabet Inc. пообещала, что будет уделять больше внимания экономии памяти и снижению энергопотребления браузера.

Начиная со Stable Channel Chrome версии 110 новые функции доступны всем, хотя не у всех установлено обновление. Чтобы узнать какую версию вы используете вы можете ввести chrome://settings/help в адресную строку, чтобы увидеть и принудительно установить обновление, если оно еще не установлено.

Скриншот: параметры экономии памяти в Chrome

Экономия памяти работает отслеживая, что вкладка не использовалась какое-то время и в настоящее время внимание пользователя на ней не сфокусировано. Страница по сути зависнет и больше не будет выполнять никаких операций, пока пользователь не вернется на вкладку, после чего она автоматически перезагрузится. Эта функция потенциально может помешать буферу видео YouTube для фоновых вкладок, аудио и загрузки рекламы. Она может даже остановить работу определенных веб-систем чата в фоновом режиме. Исключения могут быть установлены для веб-сайтов Slack, Discord, Microsoft Teams, Web-Outlook и даже сервисов Google которые часто используют такие функции как GMail или Google Chat, что позволяет службам из белого списка продолжать работать в фоновом режиме.

Дизайн Energy Saver был разработан с учетом портативных компьютеров. Эта функция отключит некоторые из наиболее ресурсоемких функций, которые существуют в Chrome. Визуальные эффекты, повышение частоты кадров видео и плавная прокрутка - все это элементы которые могут вызвать дополнительную нагрузку на графический или центральный процессор во время использования, способствуя дополнительному расходу заряда батареи. Пользователи могут включить эту функцию, когда ноутбук отключен от сети или когда заряд батареи составляет 20% или ниже.

Скриншот с параметрами энергосбережения Chrome

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Нам еще предстоит оценить насколько это повлияет на производительность Chrome и использование памяти, но Google пытается сдержать свои обещания. Хотя функции должны быть включены по умолчанию их можно принудительно включить, настроить или отключить, введя один из следующих двух элементов в адресную строку:

Экономия памяти chrome://flags/#high-efficiency-mode-available

Экономия энергии chrome://flags/#battery-saver-mode-available

