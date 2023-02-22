Стоимость комплекта памяти на 96 ГБ составляет 417 долларов.

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Подавляющее большинство комплектов памяти DDR5 состоит из модулей емкостью 8 ГБ, 16 ГБ и 32 ГБ. Компания Crucial (принадлежащая Micron) представила собственные модули емкостью 24 ГБ (CT24G56C46U5 и CT24G56C46S5) и 48 ГБ (CT48G56C46U5 и CT48G56C46S5) для ПК (модули DIMM) и ноутбуков (модули SO-DIMM), но пока они не поступали в розничную продажу. Кроме того в этих комплектах отсутствует теплораспределитель или RGB-подсветка.

Данные недостатки не относятся к модулям Corsair на 24 ГБ и 48 ГБ, которые доступны в наборах памяти DDR5 до 96 ГБ. Хотя Corsair еще не сделала официального объявления, в продаже представлено как минимум восемь различных комплектов под маркой Vengeance построенных на модулях DDR5 емкостью 24 ГБ и 48 ГБ. Вот варианты на PC Canada:

RGB комплекты

96GB (2x48GB) Vengeance RGB DDR5-5600, 40-40-40-77-2T (CMH96GX5M2B5600C40): $561.81 CDN

96GB (2x48GB) Vengeance RGB DDR5-5200, 38-38-38-84-2T (CMH96GX5M2B5200C38): $545.81

48GB (2x24GB) Vengeance RGB DDR5-5600, 40-40-40-77-2T (CMH48GX5M2B5600C40): $292.16 CDN

48GB (2x24GB) Vengeance RGB DDR5-5200, 38-38-38-84-2T (CMH48GX5M2B5200C38): $275.93 CDN

Не-RGB комплекты

96GB (2x48GB) Vengeance DDR5-5600, 40-40-40-77-2T (CMK96GX5M2B5600C40): $545.81 CDN

96GB (2x48GB) Vengeance DDR5-5200, 38-38-38-84-2T (CMK96GX5M2B5200C38): $529.75 CDN

48GB (2x24GB) Vengeance DDR5-5600, 40-40-40-77-2T (CMK48GX5M2B5600C40): $275.93 CDN

48GB (2x24GB) Vengeance DDR5-5200, 38-38-38-84-2T (CMK48GX5M2B5200C38): $259.70 CDN

Обратите внимание, что эти цены указаны в канадской валюте. Мы еще не знаем рекомендованную производителем розничную цену, топ-кит за 561,81 канадских долларов эквивалентен 416,68 долларов США. Аналогичным образом, самый дешевый комплект по цене 259,70 канадских долларов эквивалентен 193,08 долларов США.

Некоторые из этих комплектов также продаются на розничном китайском сайте JD.com. Там они немного дороже: комплект Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 на 96 ГБ (2x48 ГБ) стоит 3999 китайских юаней, что составляет около 583,57 долларов. Выше показан комплект памяти Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 объемом 48 ГБ (2x24 ГБ) по цене 2999 китайских юаней (~ 437,64 долларов).

Продавец также предлагает несколько комплектов без RGB, в том числе комплект Corsair Vengeance DDR5-5600 на 96 ГБ (2x48 ГБ) за 3799 китайских юаней (~ 554,38 долларов) и комплект Corsair Vengeance DDR5-5600 на 48 ГБ (2x24 ГБ) за 2599 китайских юаней (~ 379,27 долларов).

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Даже если эти продажи еще не официальные, приятно видеть, что Corsair расширяет возможности памяти DDR5. Эти новые модули на 24 ГБ и 48 ГБ могут быть особенно полезны для сборок малого форм-фактора всего с двумя слотами памяти.