Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Niko4123 За пост начислено вознаграждение
Corsair готовит модули памяти Bodacious Vengeance DDR5 5600 RGB объемом 24 ГБ и 48 ГБ
Стоимость комплекта памяти на 96 ГБ составляет 417 долларов.
рекомендации
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

реклама

Подавляющее большинство комплектов памяти DDR5 состоит из модулей емкостью 8 ГБ, 16 ГБ и 32 ГБ. Компания Crucial (принадлежащая Micron) представила собственные модули емкостью 24 ГБ (CT24G56C46U5 и CT24G56C46S5) и 48 ГБ (CT48G56C46U5 и CT48G56C46S5) для ПК (модули DIMM) и ноутбуков (модули SO-DIMM), но пока они не поступали в розничную продажу. Кроме того в этих комплектах отсутствует теплораспределитель или RGB-подсветка.

Данные недостатки не относятся к модулям Corsair на 24 ГБ и 48 ГБ, которые доступны в наборах памяти DDR5 до 96 ГБ. Хотя Corsair еще не сделала официального объявления, в продаже представлено как минимум восемь различных комплектов под маркой Vengeance построенных на модулях DDR5 емкостью 24 ГБ и 48 ГБ. Вот варианты на PC Canada:

RGB комплекты

96GB (2x48GB) Vengeance RGB DDR5-5600, 40-40-40-77-2T (CMH96GX5M2B5600C40): $561.81 CDN

96GB (2x48GB) Vengeance RGB DDR5-5200, 38-38-38-84-2T (CMH96GX5M2B5200C38): $545.81

48GB (2x24GB) Vengeance RGB DDR5-5600, 40-40-40-77-2T (CMH48GX5M2B5600C40): $292.16 CDN

48GB (2x24GB) Vengeance RGB DDR5-5200, 38-38-38-84-2T (CMH48GX5M2B5200C38): $275.93 CDN

Не-RGB комплекты

96GB (2x48GB) Vengeance DDR5-5600, 40-40-40-77-2T (CMK96GX5M2B5600C40): $545.81 CDN

96GB (2x48GB) Vengeance DDR5-5200, 38-38-38-84-2T (CMK96GX5M2B5200C38): $529.75 CDN

48GB (2x24GB) Vengeance DDR5-5600, 40-40-40-77-2T (CMK48GX5M2B5600C40): $275.93 CDN

48GB (2x24GB) Vengeance DDR5-5200, 38-38-38-84-2T (CMK48GX5M2B5200C38): $259.70 CDN

Обратите внимание, что эти цены указаны в канадской валюте. Мы еще не знаем рекомендованную производителем розничную цену, топ-кит за 561,81 канадских долларов эквивалентен 416,68 долларов США.  Аналогичным образом, самый дешевый комплект по цене 259,70 канадских долларов эквивалентен 193,08 долларов США.

Некоторые из этих комплектов также продаются на розничном китайском сайте JD.com. Там они немного дороже: комплект Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 на 96 ГБ (2x48 ГБ) стоит 3999 китайских юаней, что составляет около 583,57 долларов. Выше показан комплект памяти Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 объемом 48 ГБ (2x24 ГБ) по цене 2999 китайских юаней (~ 437,64 долларов).

Продавец также предлагает несколько комплектов без RGB, в том числе комплект Corsair Vengeance DDR5-5600 на 96 ГБ (2x48 ГБ) за 3799 китайских юаней (~ 554,38 долларов) и комплект Corsair Vengeance DDR5-5600 на 48 ГБ (2x24 ГБ) за 2599 китайских юаней (~ 379,27 долларов).

рекомендации
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Даже если эти продажи еще не официальные, приятно видеть, что Corsair расширяет возможности памяти DDR5. Эти новые модули на 24 ГБ и 48 ГБ могут быть особенно полезны для сборок малого форм-фактора всего с двумя слотами памяти. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#ddr5 #bodacious vengeance
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Покупка Core i5-13400 лишена смысла — в играх новинка практически не оторвалась от Core i5-12400
Corsair представила модули памяти DDR5 нового поколения: 24 и 48Gb
Corsair представила наборы оперативной памяти Vengeance DDR5 объемом 48, 96 и 192 ГБ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин: Всё тонет и вязнет, никаких решений не принимается
34
Пригожин пообещал не выводить ЧВК «Вагнер» из Бахмута, но проблема с поставками снарядов не решена
26
Пригожин впервые назвал чиновников в правительстве РФ, блокирующих поставки снарядов ЧВК «Вагнер»
19
Обзоры AMD Ryzen 9 7950X3D и 7900X3D ожидаются за день до начала продаж
6
В Минпромторге подтвердили, что современные истребители Су-57 активно применяются в ходе СВО
5
Су-57 активно применяется в СВО, где наносит удары по целям и участвует в воздушных боях
7
Украинские власти придумали технологичный способ, позволяющий загнать ещё больше мужчин в военкоматы
5
Стали известны зарплаты польских наёмников, сражающихся за Украину на Донбассе
7
В России запустят "Вепрь" - "сапера для информационных бомб и фейков" за 30 млн рублей
2
Toyota планирует начать сборку электрических кроссоверов в США летом 2025 года
+
США хотят получить от Турции 600 миллионов долларов за так и не поставленные истребители F-35
4
ASRock представила карту расширения PCI-E 5.0 Blazing Quad M.2 Card для четырех SSD
2
Страны Ближнего Востока проявили интерес к российскому истребителю Су-75 Checkmate
2
К концу месяца Micron завершит сокращение 10% персонала
+
Роуминг по всему миру компания Starlink оценила в $200 в месяц
2
NVIDIA заработает на интересе к ChatGPT больше, чем разработчики специализированных процессоров
+
Не шедевр, но достойно: Atomic Heart получила в основном позитивные отзывы критиков
11
GeForce RTX 3060 Ti vs Radeon RX 6650 XT – почему мы не рекомендуем покупать видеокарту NVIDIA
27
США начались массовые кражи выхлопных систем автомобилей – пресса обвинила во всём Россию
7
Россия приостанавливает участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений
5

Популярные статьи

Россия нарастила объемы производства Су-57М - первый полк будет сформирован к концу 2023 года — MWM
59
Американские истребители F-35 постоянно ломаются и за 5 лет состарились сильнее, чем F-15E за 30 лет
12
Как я собрал игровой ПК более, чем за 320 000 рублей благодаря Overclockers.ru
180
США пытаются сократить "гиперзвуковой разрыв" с Россией и Китаем - Asia Times
2
Обзор всех полезных новшеств Windows 11 22H2 в 2023 году
14
Сериал Чужестранка (Outlander) - немножко хорошей фантастики
7
Два стратегических ракетоносца ВКС РФ признаны самыми опасными бомбардировщиками в мире - MWM
12
Ложь и обманутые надежды от современного игростроя
14
Chi Calculator 2.2: Именно таким должно быть ПО для Linux (Desktop)
23
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B760M Mortar WIFI
4

Сейчас обсуждают

REY_B_
02:17
И в финских школах, с "русским" уклоном проблемы - слишком много желающих. Похоже западный народец перестаёт верить в "мы растопчем Россию за месяц". И начинает вспоминать Историю, что сломать Россию ...
Шутер Atomic Heart вышел в лидеры продаж в Steam по объёмам выручки
MaxA
02:15
Дольше смотри фильмов. Кого принижал и кого нет мы достоверно не знаем, а вот на ЗП и служанку можно было оплатить и квартира в хорошем доме. Прислугу могла себе позволить только элита. До Берии был т...
Что если бы коммунизм победил капитализм - как бы развивалась сфера технологий и IT
REY_B_
02:09
Это вообще-то Зеленский построил. А анонимки при тов. Берии не принимались. И с партийными функционерами промах - Сталин их очень уж принижал. В смысле, они должны были сначала стать Высокими Профи, и...
Что если бы коммунизм победил капитализм - как бы развивалась сфера технологий и IT
REY_B_
02:06
Народ явно рвётся в Светлое Прошлое. Не понимая, что цирк давно уехал, а клоуны остались. Причём какие!
Что если бы коммунизм победил капитализм - как бы развивалась сфера технологий и IT
Александр Сирунян
02:05
Кем придуман? Автор обосрался в первых же предложениях.
Что если бы коммунизм победил капитализм - как бы развивалась сфера технологий и IT
VRoman
02:04
"В новогоднюю распродажу или после выхода ТОП игры, скорость закачки Steam обваливается. Вместо стандартных 3-4 часов, таймер указывает все 20+" -- Не пугай так больше. Стандартная скорость скачивания...
Как заставить Steam увеличить скорость загрузки игр
REY_B_
01:58
13400 уже на косарь дороже 5700Х. А ещё и за материнку надо доплатить. А если брать 13400 в связке с DDR5, то вообще анекдот будет.
Устаревший восьмиядерный Ryzen 7 5700X "растоптал" новейший десятиядерный Core i5-13400 в играх
MaxA
01:57
Про десятилетия в очереди чистая правда и попробуй прервать стаж
Что если бы коммунизм победил капитализм - как бы развивалась сфера технологий и IT
MaxA
01:54
Что за чушь? Сталин построил военную диктатуру, где в лагерь или к стенке улететь за три секунды по аноминке можно было, адвокат не положен. Никакой прислуги, если ты не партийный функционер или не св...
Что если бы коммунизм победил капитализм - как бы развивалась сфера технологий и IT
REY_B_
01:53
5800X3D ещё "старше". И....
Устаревший восьмиядерный Ryzen 7 5700X "растоптал" новейший десятиядерный Core i5-13400 в играх
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем