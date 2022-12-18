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Yeston - компания по производству компьютерных комплектующих известная на Западе тем, что предлагает комплектующие с эстетикой вдохновленной аниме. По крайней мере в этой нише продукты компании хорошо зарекомендовали себя, и ее новый Radeon RX 7900 Sakura продолжает эту тенденцию.
RX 7900 Sakura, показанная во всей своей пластиково-металлической красе в посте самого Йестона на Weibo, представляет собой довольно большую видеокарту с необычным дизайном кулера, которую Йестон называет "SUGAR". Это массивный кулер с тремя вентиляторами, каждый из которых имеет свой пастельный оттенок. Кулер выглядит хорошо входящим в третий слот, кроме того он значительно выше, чем задняя скоба ввода-вывода.
Карта Sakura отличается наличием соединения USB Type-C эталонной платы. Большинство моделей AIB графических процессоров Radeon RX серии 7900 решили отказаться от разъема USB Type-C в пользу третьего подключения DisplayPort. Это вероятно имеет смысл для большинства пользователей, но соединение USB-C может быть полезно для гарнитуры VR или монитора Mac.
Помимо самой карты, упаковка также довольно декоративна. Однако праздничный летний дизайн коробки кажется немного неуместным морозной зимой.
Эти карты уже доступны в Китае. Популярный ритейлер JD предложил модель Radeon RX 7900 XT за 7399 юаней (1061 доллар), а более мощную модель XTX - за 7999 юаней (1147 долларов). Первая партия этих видеокарт уже распродана.