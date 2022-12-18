Клавиатура должна быть выпущена в феврале следующего года и будет иметь полностью алюминиевый корпус, сменные и назначаемые клавиши, а также другие настраиваемые функции.

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OnePlus наиболее известен своими смартфонами и аксессуарами, такими как беспроводные наушники и смарт-часы. OnePlus также производит игровые мониторы и готовится выпустить свою первую клавиатуру в следующем году в сотрудничестве с известным производителем клавиатуры Keychron.

Механическая клавиатура OnePlus в настоящее время находится в стадии, которую компания называет "Совместное создание с пользователями", а в январе она перейдет в "фазу тщательного тестирования". Месяц спустя компания амбициозно заявляет, что официально запустит клавиатуру, а массовое производство начнется в марте-мае 2023 года.

OnePlus Switch Sampler Kit и колпачки для клавиш из четырех разных материалов

Что касается дизайна, клавиатура будет иметь точно откалиброванную прокладку, обеспечивающую более мягкое срабатывание и обеспечивающую "приятный звук". OnePlus сообщает, что это не "погоня за тишиной", но слышимый звук будет приглушен, сохраняя при этом превосходное качество печати.

Корпус клавиатуры будет заключен в тщательно изготовленный алюминиевый корпус. Сверхточный процесс производства алюминия с ЧПУ гарантирует то, что компания называет "шелковистой гладкостью".

Несмотря на то, что клавиатура предназначена для бесперебойной работы для пользователей Mac, компания позаботится о том, чтобы обеспечить ее совместимость, поскольку она будет работать с устройствами на платформах Windows и Linux.





Для тех, кто любит настраивать свою клавиатуру, продукт будет полностью поддерживать расширенные настраиваемые функции, включая переключатели с возможностью горячей замены и гибкую прошивку с открытым исходным кодом. Прошивка с открытым исходным кодом QMK в сочетании с конфигуратором VIA позволяет управлять настройками клавиатуры в режиме реального времени без необходимости перепрошивки. Прошивка QMK с большим успехом используется другими компаниями, такими как Drop в некоторых моделях. Это значительно упростит настройку эффектов подсветки RGB, переназначения клавиш и раскрытие всего потенциала клавиатуры.

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На данный момент никаких указаний относительно ценообразования нет.