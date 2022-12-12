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Niko4123 За пост начислено вознаграждение
Google Chrome теперь поддерживает ключи доступа для более простого и безопасного входа на веб-сайты
Зашифрованный ключ будет меняться каждый раз, когда запрашивается аутентификация.
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Ни для кого не секрет, что большинство наших секретов находятся под угрозой в цифровом мире. Вот почему наличие надежных и безопасных паролей и методов аутентификации чрезвычайно важно для предотвращения таких вещей, как цифровая кража. В качестве шага в направлении повышения безопасности Apple, Google и Microsoft фактически договорились о включении ключей доступа в веб-браузер Google Chrome.

Если вы не знаете, что такое ключ доступа, это просто беспарольный метод аутентификации. Идея заключается в том, что когда вы входите на веб-сайт или в приложение, вам предлагается вариант аутентификации вашего входа с использованием такого метода, как биометрическое сканирование или другие безопасные методы, особенно на устройстве, которое поддерживает этот стиль входа. Сам веб-сайт на самом деле не видит никакого пароля или каких-либо сохраненных данных, связанных с безопасностью, он просто ожидает сигнала от вашего устройства аутентификации с зашифрованным ключом, который должен меняться каждый раз, когда запрашивается аутентификация.

Так, например, если вы хотите войти на веб-сайт в своем недавно обновленном Google Chrome, вы можете увидеть QR-код, который вы можете отсканировать с помощью своего мобильного устройства. Это должно привести вас к приглашению для входа в систему, которое затем попросит вас пройти аутентификацию с помощью связанного с вами метода доступа. Как только этот запрос будет завершен, веб-сайт на который вы входите, должен просто пропустить вас. Весь этот метод фактически считается новым отраслевым стандартом.

Около 12 миллиардов учетных записей веб-сайта haveibeenpwned.com были "заблокированы" поскольку имена пользователей, пароли или другая информация учетных записей были скомпрометированы в результате утечек или взломов данных. Эти нарушения затронули даже популярное программное обеспечение для управления паролями LastPass. Переход к аутентификации без пароля имеет смысл с точки зрения безопасности.

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Чтобы пароли доступа активировались разработчик приложения или веб-сайта должен включить их для своего проекта. Однако с точки зрения пользователя, если вы используете Chrome в Windows 11, macOS или Android, у вас уже должен быть ключ доступа, хотя вам может потребоваться обновить Chrome, перейдя на страницу "О программе" в настройках. 

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#google chrome
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