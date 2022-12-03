Крутейшая серия Vapor-X возвращается с процессорами 7ххх

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В видео опубликованном в четверг в своем аккаунте в Твиттере Sapphire объявила, что "Vapor-X возвращается". Реанимация фирмой линейки продуктов, которая уступала только картам Toxic, приветствуется после почти 10 лет отсутствия. Тем не менее следует отметить, что охлаждение испарительной камеры сейчас гораздо более распространено среди конкурентов, поэтому выделение ее в названии продукта в 2022 году не будет таким уж высокотехнологичным.

Мы взяли несколько кадров из видео-тизера Sapphire, чтобы вы могли посмотреть их. Ролик раскрывает несколько ключевых деталей. Во-первых мы видим, что большая медная испарительная камера прикреплена к печатной плате, полностью закрывая графический процессор и окружающие чипы памяти. Это обеспечит хороший контакт с охлаждающим узлом, который как мы предполагаем, будет представлять собой модель с тремя вентиляторами с алюминиевыми ребрами и тепловыми трубками. В другие области охлаждающего узла должны быть добавлены термопрокладки, чтобы также соприкасаться с модулями VRM карты.

Во-вторых мы видим, что дизайн Sapphire Radeon RX 7900 XTX Vapor-X имеет тройные 8-контактные разъемы питания ближе к заднему верхнему краю печатной платы. Глядя на переднюю часть печатной платы, которая встречается с кронштейном, кажется, что там четыре выхода: два выхода HDMI 2.1 и два выхода DP 2.1. Эталонный дизайн также имеет выход USB Type-C, но возможно он просто не попал в кадр.

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С дополнительной потребляемой мощностью (на один дополнительный 8-контактный разъем больше по сравнению с эталоном) и ожидаемым хорошим кулером грядущая версия Sapphire Radeon RX 7900 XTX Vapor-X, вероятно сможет опережать видеокарты Radeon RX 7900 XTX стандартной конструкции.